في 49 ثانية... ركلة تاوانشاي تحطّم آمال التركي جمال يوسوبوف

فجر السبت 25 شباط/ فبراير، دخل يوسوبوف حلبة ملعب لومبيني للملاكمة بنيّة انتزاع اللقب من قبضتي البطل الحالي للملاكمة التايلاندية (مواي تاي) لوزن الريشة التايلاندي تاوانشاي بك.ساينشاي.

لكن محاولة التركي في نيل الحزام الذهبي باءت بالفشل الذريع، أمام التايلاندي الذي دافع عن لقبه بقوة رجله اليسرى النارية.

ركلة تاوانشاي تدمّر فخذ يوسوبوف

منذ إطلاق جرس الحدث الرئيسي المشترك لعرض ONE Fight Night 7، استخدم توانشاي سلاح الركلات الدفع الأمامي لابقاء يوسبوف الخطير بلكماته اليسرى خارج نطاقه.

بدوره نجح التركي صاحب الـ 39 عاماً في تجنّب ركلات التايلاندي وحاول تقليص المسافة استعداداً لاطلاق قذيفة نارية بيسراه.

خطة اقتراب المخضرم يوسوبوف من خصمه لتوجيه لكمة قد تكون قاضية، عادت بالضرر عليه. فعندما قلّص المسافة أطلق ممثل فريق "بك.سانينشاي مواي تاي جيم" بسرعة البرق ركلة منخفضة في فخذ منافسه.

الركلة العنيفة جعلت يوسوبوف يعرج من الألم، مما دفع الحكم أوليفييه كوست إلى إيقاف المواجهة بعد 49 ثانية فقط من بدايتها.

في الواقع، لم يكن يوسوبوف المصنف ثانيا في فئته ولا حتى البطل تاوانشاي يتوقعان سيناريو النهاية السريع لمعركة انتظرها الجميع لأشهر.

في النهاية، فاز تاوانشاي بالضربة القاضية ليرفع رصيده المذهل إلى 129-31-2، ويبقيه مهيمنا على صدارة قسم الملاكمة التايلاندية لوزن الريشة في بطولة "ون".

نظير فوزه المذهل، حصل البطل الشاب، 23 عاما، على مكافأة أداء بقيمة 50 ألف دولار أمريكي من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة "ون" شاتري سيتيودتونغ.

بعد المعركة، عبّر تاوانشاي عن سعادته بالدفاع عن حزامه الذهبي بقوله: "أشعر بسعادة كبيرة، حقيقة أنا عاجز عن الكلام".

بالنسبة ليوسوبوف، أنهت هذه الهزيمة سلسلة المقاتل غير المهزوم في "ون" 3-1، لكنها من المتوقع أنها لن تعطل محاولاته للتنافس على اللقب العالمي مجددا.

لمع اسم "الإنكشاري في سماء "ون" بتحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية، جعلته يرتقي في سلم ترتيب مقاتلي فئة وزن الريشة واحتلاله المرتبة الثانية خلف سوبربون سينغا ماوين.

لقد أطاح يوسوبوف بالأيقونة التايلاندية يودسانكلاي فيرتكس بالضربة القاضية. ثم أزاح من طريقه الفرنسي الجزائري سماي سانا في Collision Course II بقرار الإجماع وبنفس الطريقة تغلب على التايلاندي جو ناتاوت "سموكين" في عرض ONE 159.