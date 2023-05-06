في نزاله الأول منذ أربع سنوات... سيج نورثكوت يفوز على أحمد مجتبى

في نزاله الأول في بطولة "ون" بعد بعد أربع سنوات من الغياب، سجّل نورثكوت انتصاراً على الباكستاني عن طريق الإخضاع.

منذ قرع جرس البداية، تقدم نورثكوت إلى الأمام حيث استخدم مهاراته في الكاراتيه وسدّد ركلات مرتفعة. لكن مجتبى أسقط الأمريكي سريعاً، وحاول أن ينفذ حركة إخضاع من الأعلى.

لكن نورثكوت نجح في التصدي لمحاولة الباكستاني وقلب الموقف لمصلحته، فأمسك بقدم مجتبى ونفذّ حركة قفل كعب القدم بإحكام، ليحقق الفوز عن طريق الإخضاع عند 0:39 من الجولة الأولى.

هذا الفوز الأول لنورثكوت في بطولة "ون" بعد أن تعرّض لهزيمة في نزاله الأول أمام كوزمو أليكساندر بالضربة القاضية في أيار/مايو من العام 2019.

من جهته، تعرض مجتبى لهزيمته الأولى في ثلاثة نزالات، بعدما كان قد حقق فوزين على التوالي، على حساب أبراو أموريم عن طريق الإخضاع وعلى راهول راجو عن طريق الضربة القاضية.

ويُعتبر نورثكوت، البالغ من العمر 27 عاماً، أحد أبرز النجوم الأمريكيين في الفنون القتالية المختلطة، وهو متخصص في الكيك بوكسينغ والكاراتيه ويبلغ رصيده الإجمالي في الفنون القتالية 26-3.

وشهد العرض نفسه نجاح نجوم وزن الذبابة ديميتريوس جونسون ورودتانغ جيتموانيون ومايكي موسوميشي في الدفاع عن ألقابهم العالمية في الفنون القتالية المختلطة والمواي تاي ومصارعة الإخضاع، في حين سجّل زيبازتيان كاديستام مفاجأة بفوزه على النجم الكرواتي روبرتو سولديتش.