فيوري يحتفظ بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل

وفي أول نزال له على الأراضي البريطانية منذ أربعة أعوام، استقبل فيوري كبطل من قبل قرابة 94 ألف متفرج وقد كان عند حسن ظن مشجعيه بسيطرته على المباراة بشكل كامل، قبل أن يحسمها بأسلوبه المعتاد، مودعاً بذلك الحلبة بأفضل طريقة بعدما أعلن في الأسابيع القليلة الماضية بأنه سيعتزل بعد هذا النزال.

وكرر فيوري هذا الأمر بعد الفوز السبت، قائلاً "قد تكون المرة الأخيرة التي يسدل فيها الستار بالنسبة لـ"جيبسي كينغ" (لقبه)".

ولا يمكن الجزم إذا كان ابن الـ33 عاماً حاسماً لأمره بشأن الاعتزال، لأنه طالما أعلن عن هذه الخطوة قبل أن يعود عنها لاحقاً.

وقال فيوري إن "ديليان محارب وأعتقد أنه سيكون بطل عالم"، مضيفاً "لسوء الحظ، كان عليه أن يقاتلني الليلة. أنت لا تعبث مع ملاكم وزن ثقيل من المستوى المتوسط، أنت تعبث مع أفضل رجل على هذا الكوكب".

