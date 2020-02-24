فيروس كورونا يُربك روزنامة الأحداث الرياضية

في ما يلي سلسلة من الأحداث الرياضية التي ألغيت، تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة:

كرة القدم

بطولة الصين: كان من المقرر أن ينطلق الدوري الصيني في 22 شباط/فبراير الحالي، لكن السلطات الرياضية اضطرت إلى تأجيله بالإضافة "إلى جميع المنافسات الرياضية من مختلف الأنواع وعلى جميع الأصعدة"، كما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

سيخوض المنتخب الصيني الأول مباراتين ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 التي من المقرر أن يستضيفها على أرضه، في تايلاند ومن دون جمهور. وتواجه الصين منتخب جزر المالديف في 26 آذار/مارس ثم غوام في 31 منه على ملعب "تشانغ آرينا" في بوريرام في وسط شرق تايلاند.

دوري أبطال آسيا: أرجئت مباريات المسابقة القارية التي كان طرفها أحد الفرق الصينية إلى مطلع نيسان/أبريل باستثناء مباريات بيجينغ غوان الذي كان يقيم معسكراً في كوريا الجنوبية.

التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020: تم نقل التصفيات المقررة في ووهان حيث البؤرة الأساسية للفيروس، إلى سيدني الأسترالية.

أرجئت أربع مباريات ضمن الدوري الإيطالي كانت مقررة في 23 شباط/فبراير، وتطرح علامات استفهام عن مصير مباريات عدة مقبلة، وتحديداً مباراة إنتر ميلان ومنافسه البلغاري لودوغورتس في دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" إلى إمكان إقامة المباراة من دون جمهور أو على ملعب محايد خارج شمال إيطاليا. أما شبكة "ESPN" الأميركية، فكشفت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاءه في فريق برشلونة سيخضعون لفحوص طبية لدى وصولهم الى مدينة نابولي حيث يواجهون فريق المدينة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ومساء الإثنين، أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي تقدمه بطلب من السلطات المحلية لبحث إمكانية إقامة المباريات المقبلة في الدوري خلف أبواب موصدة، وأيضاً مباراة إنتر ولودوغورتس.

تم تأجيل انطلاق الدوري الكوري الجنوبي والذي كان مقرراً أن ينطلق نهاية الأسبوع، من دون أن يحدد موعد جديد لذلك.

كرة المضرب

اضطرت الصين إلى الانسحاب من مواجهتها لرومانيا يومي 6 آذار/مارس و7 منه ضمن مسابقة كأس ديفيس.

تم إلغاء دورة جيان التي كانت مقررة منتصف نيسان/أبريل المقبل.

الماراتون

تم إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في سباق ماراتون طوكيو المقرر في الأول من آذار/مارس، وماراتون العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ الذي يقام عادة في نيسان/ابريل.

ألعاب القوى

تم ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 إلى 15 آذار/مارس، حتى العام 2021. كان من المقرر أن تكون هذه البطولة أول بطولة كبرى في رياضة أم الألعاب قبل أربعة أشهر من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها طوكيو بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس المقبلين.

رياضات ميكانيكية

تم تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا وان، والذي كان من المقرّر أن يقام على حلبة شنغهاي بين 17 نيسان/أبريل و19 منه، والذي يستقطب الآلاف من مشجعي هذه الرياضة الميكانيكية.

في المقابل، أبقى المنظمون على جائزة فيتنام الكبرى في موعدها المحدد في الخامس من نيسان/أبريل.

"فورمولا أي": ألغي سباق جائزة سانيا في جزيرة هاينان الصينية، والذي كان مقرراً في 21 آذار/مارس المقبل.

ملاكمة

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية نقل التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو إلى الأردن (3-11 آذار/مارس) بعدما كانت مقررة في شباط/فبراير في مدينة ووهان الصينية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

سباحة

السباحة الايقاعية: قرر الاتحاد الدولي للسباحة إلغاء اللقاءات الدولية المقررة في سوزهو من 23 إلى 25 نيسان/أبريل.

اللقاءات الدولية في الغطس: ألغى الاتحاد الدولي للسباحة مرحلة الصين التي كانت مقررة بين 7 آذار/مارس و9 منه.

بادمنتون

بطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو: كانت مقررة في ووهان من 21 نيسان/أبريل إلى 26 منه، لكن الاتحاد الدولي للعبة لم يتخذ قراراً نهائياً بعد في هذا الشأن.

بطولة الصين للماسترز: كانت مقررة في لينغتشوي بجزيرة هاينان بين 25 شباط/فبراير والأول من آذار/مارس، لكنها ألغيت بعد امتناع العديد من اللاعبين عن المشاركة فيها.

المصارعة

تصفيات الالعاب الاولمبية: لن تحظى مدينة جيان الصينية باحتضان التصفيات الأولمبية من 27 إلى 29 آذار/مارس المقبل، لكن لم يتم تحديد هوية الدولة المضيفة الجديدة التي ستحل مكانها.

غولف

بعد الغاء مرحلة جزيرة هاينان الصينية للسيدات في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، لحقت بها مرحلتا باتايا التايلاندية في 20 شباط/فبراير وسنغافورة الأسبوع المقبل.

البنتاتلون الحديث

تم نقل بطولة العالم 2020 للبنتاتلون المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو من مدينة تشيانمن الصينية إلى كانكون في المكسيك.