فوزان مهمّان لزامبوانغا ومينغ في فنون القتال المختلطة

سيطرت زامبوانغا على مجريات معركتها في وزن الذرة ضدّ البرازيلية جولي جولي ميزاباربا وتسببت لها في إرباك كبير في كل مرّة يتبادلان فيها الضربات.

استخدمت ميزاباربا، 30 عاما خبرتها الطويلة ومهاراتها في المصارعة في محاولة للحد من خطورة الفلبينية ممثلة فريق T-Rex MMA لكن الأخيرة كانت على استعداد تام للدفاع عن نفسها والبقاء في المقدمة طيلة المعركة.

بعد 15 دقيقة من السّجال القوي، حصلت زامبوانغا البالغة من العمر 26 عاما على قرار إجماع الحكام الثلاثة، لتحقق فوزها الثاني على التوالي والخامس لها في "ون"، وتحسن سجلها الإجمالي في فنون القتال المختلطة إلى 10-2.

في ظل التنافس الشديد في فئة وزن الذرة المزدحم بالنجمات، أظهرت الفلبينية الملقبة بـ "التهديد" قدرتها على التمسك بالمركز الثالث إضافة إلى رغبتها الشديدة في الصعود إلى القمة ومطاردة الحزام الذهبي.

النجمة الصينية الصاعدة مينغ بو حققت فوزا مقنعا بالإجماع على البرازيلية دايان "داي مونستر" كاردوسو في مواجهة فئة وزن القشة.

أظهرت مينغ البالغة من العمر 27 عاما ملاكمة ممتازة على مدار ثلاث جولات مليئة بالإثارة، حيث أصابت يدها اليمنى العقابية منافستها في كثير من الأحيان.

المقاتلة الصينية الشاملة، وجدت أيضا نجاحا على الأرض كلما تحولت المعركة إلى السجاد، لتثبت منافستها من الأعلى وتوجه لها بعض الضربات واللكمات.

مع هذا الفوز المهم، حسنت الصينية سجلها الإجمالي المثير للإعجاب في "ون" 5-2، لتكون ربما المنافسة الجديدة لملكة الفئة منذ فترة طويلة زيونغ جينغ نان.

منذ انضمامها إلى المنظمة عام 2019، حققت ممثلة Tiger Wang Gym سلسلة من ثلاثة انتصارات مذهلة وضعتها على مسافة قريبة من مباراة اللقب العالمي، لكن الخسارة بقرار الإجماع أمام ريتو فوجات بعثر كل شيء.

بـ 14 إنهاء في مسيرتها المهنية من بينهم ثماني ضربات قاضية تمتلك مينغ بو القدرات القتالية العالية والثقة للذهاب بعيدا في هذا القسم وتهديد تاج زيونغ جينغ نان.

أما بالنسبة لكاردوسو القادمة من عمق غابات الأمازون البرازيلية، لم يحالفها الحظ في هذه المعركة لتتعرض لهزيمتها الأولى في ثاني ظهور لها تحت راية "ون".

اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما فازت في معركتها الأولى على أياكا "زومبي" ميورا بالضربة القاضية التقنية في الجولة الثانية.