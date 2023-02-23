فابريسيو أندرادي ضد جون لينيكر: 4 مفاتيح للفوز في عرض بطولة "ون" ONE Fight Night 7

ويتوقع أن يكون نزال العودة بين النجم المخضرم جون لينيكر والظاهرة الصاعدة فابريسيو أندرادي في الحدث الرئيسي لـ 7ONE Fight Night ، معركة وقوف غاضبة.



يعرف كلا البرازيليين أنهما مقاتلان قويان جدا على القدمين، وقد أطاح كل منهما بخصومه السابقين بواسطة ضربات قاضية مذهلة أو إنهاءات رائعة.



إن تشابه نتائج الثنائي في معاركهما السابقة، يشير إلى أن أساليبهما القتالية لا يمكن أن تكون مختلفة بدرجة كبيرة.

فيما يلي مفاتيح الفوز لكل منافس في المواجهة الضخمة على لقب بطولة العالم لوزن الديك.



1. لكمات لينيكر الفتّاكة

أي شخص شاهد أسلوب قتال جون لينيكر يمكنه أن يتوقع ما سيقدّمه ممثل فريق "أميركان توب تيم" في معركته الثانية ضدّ مواطنه أندرادي.



يفضّل "هاندس أوف ستون" دائماً المبادرة بشنّ الهجوم، وإطلاق العنان للكماته الارتجاجية. ومع ذلك، يجب أن يكون ذكيّا بشأن كيفية إغلاق المسافة أمام أندرادي.



لينيكر قصير (160 سم)، لكنه يتميّز بذقن قوي ويعتمد على خوف منافسيه من لكماته لجعلهم يتراجعون. ولكن ضد منافس يضرب بقوة ودقة، سيتعين عليه استخدام المزيد من حركة الرأس لتجنب لكمات أندرادي الماكرة.



بعد النزال الأول أمام أندرادي صرح لينيكر: "سمحت له بتسديد الكثير من الضربات، التي تسببت في إيذاء وجهي. لم أكن أشعر بلكماته كثيراً. لم أكن خائفاً منها، لذلك حصلت في النهاية على وجه بكدمات كثيرة”.



2. أندرادي يحبّذ القتال من مسافة متباعدة



ما يجعل هذه المعركة مثيرة للاهتمام هو مدى جودة العمل ضمن النطاق الذي يختاره كل مقاتل. في حين يبحث لينيكر عن الاقتراب والالتحام، يحبّذ أندرادي الإبقاء على مسافة تمكنه من المناورة.



في النزال الأخير في 3ONE Fight Night ، استخدم "الفتى العجيب" ضرباته الحازمة لإبعاد لينيكر، كما اعتمد على حركة

قدميه للدخول والخروج بسرعة وعلى التحرك بشكل جانبي لمنع مواطنه من تطويقه.



مع وجود مساحة أكبر للمقاتل الشاب، 25 عاماً، يمكنه تحقيق أقصى استفادة من اللكمات والركلات المستقيمة والمستديرة نحو الجسم.

يدرك "الفتى العجيب" أنّ اختيار التوقيت المناسب للتقدم يعدّ عاملاً حاسماً، فيمكن للكمة واحدة أن تغيّر مسار القتال تماماً.

ويعتقد أندرادي أنه سيحتاج إلى أقل من 10 دقائق لإنهاء القتال ومغادرة بانكوك، تايلاند، كبطل العالم بلا منازع في وزن الديك.

وصرح قائلاً: "ستنتهي هذه المعركة في جولتين كحد أقصى. وسينتهي الأمر بالتأكيد بإقصائي لجون لينيكر مرة أخرى".

3. لينيكر يستهدف الجسم لفتح الدفاعات

يعتبر لينيكر سيّد تبديل المناطق المستهدفة مما يجعل خصومه في حالة تخمين وتفكير دائم في كيفية الدفاع عن النفس.

في نزاله المقبل، سيستمر صاحب أعلى معدل للكم في الجسم ببطولة "ون" في استراتجيته المعهودة وهي معاقبة الجزء الأوسط من الجسم لكسر الدفاعات وتسجيل ضربة قاضية.

اذا نجح المقاتل، البالغ من العمر 32 عاماً، بخطافته المخيفة من تمزيق جسم أندرادي فسيضطر الأخير للرد، وهي فرصة جيدة للينيكر كي يطلق إحدى لكماته المدمّرة نحو ذقن أو رأس غير المحروس.

4. لكمات أندرادي المقوّسة



إذا تمكّن أندرادي من إجبار "هاندس أوف ستون" على المطاردة ومن ثم مراوغته، فقد يصيب بطل العالم السابق بالإحباط ويجد المزيد من الثغرات لتوجيه اللكمات المقوّسة.



في بعض الأحيان لا تكون اللكمة المقوّسة مؤثرة على الخصم لكنها تخلق مساحة أكبر في الوسط، يستغلها "الفتى العجيب" للركل أو الضرب بالركبة مثلما فعل في انتصاره بالضربة القاضية على جيريمي باكاتيو في Full Circle.



ومن المؤكد أن أندرادي سيكون جاهز لتكرارها مرة أخرى إذا سنحت له الفرصة في حلبة ملعب لومبيني يوم السبت.

