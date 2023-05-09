فائزان في ONE Fight Night 10 سينافسان على بطولتين عالميتين

إليك أبرز ما حدث في المعارك التي سبقت الحدثين الرئيسي والمشترك داخل حلبة "فيرست سنتر بنك" بولاية كولورادو الأمريكية.

ستامب تنافس على اللقب العالمي المؤقت

مثلما وعدت، نجحت بطلة العالم السابقة في رياضتين، ستامب فيرتكس في تقديم أفضل أداء على الأراضي الأمريكية بفوزها الساحق على حساب أليز "ليل سافاج" أندرسون.

المصنفة أولى في وزن الذرة لفنون القتال المختلطة، احتاجت لـ 2:27 من الجولة الثانية لانهاء المعركة بركلة قوية في بطن منافستها البالغة من العمر 28 عاما.

النجمة التايلاندية رفعت قائمتها إلى 10-2، وحصلت على فرصة للتنافس على لقب "ون" العالمي المؤقت عن فئتها.

كما حصلت على مكافأة أداء قدرها 50 ألف دولار أمريكي من رئيس مجلس إدارة "ون" والرئيس التنفيذي شاتري سيتيودتونغ.

"قاطع الطريق" السويدي يصدم سولديتش

حقق بطل العالم السابق للوزن الثقيل زيباسيتان كاديستام انتصارًا مفاجئًا على النجم الكرواتي روبرتو سولديتش.

بعد جولة افتتاحية تفوق فيها سولديتش، أطلق المقاتل السويدي في الجولة الثانية ضربة مرفق في توقيت جيد تسببت في ترنح خصمه ثم اندفع ليفرغ حمولته مجبرا الحكم على التدخل بعد 45 ثانية فقط في الجولة الثانية.

سجل "قاطع الطريق" الضربة القاضية الدرامية الـ 14 من 15 انتصارا احترافيا. ولم يكسب فقط فرصة النزال على الحزام الذهبي المؤقت في وزن الوسط، بل حصل أيضا على مكافأة أداء قدرها 50 ألف دولار أمريكي.