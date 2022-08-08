غداً.. الافتتاح الرسمي لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة بتركيا

ويشارك نحو ستة آلاف رياضي ورياضية من 56 دولة في منافسات الدورة التي تشمل 27 لعبة رياضية مختلفة هي: كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة ( 3X3 ) وكرة القدم والجمباز الهوائي والجمباز الفني والرماية وألعاب القوى وسباق الدراجات على الطريق وسباق الدراجات على المضمار والبوتشي والرماية التركية التقليدية والمصارعة ورفع الأثقال والجودو والكاراتيه والكيك بوكسينغ وكرة الطاولة والقوس والسهم والجمباز الإيقاعي والتايكواندو والسباحة والقوس والسهم، بالإضافة إلى ألعاب القوى والقوس والسهم والسباحة وكرة الطاولة البارالمبية.

وسيمثل قطر في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، 117 رياضياً ورياضية في 14 لعبة جماعية وفردية من خلال 11 اتحادًا هي: اتحاد السلة، واتحاد الكرة الطائرة، واتحاد كرة اليد، واتحاد الدراجات الهوائية والترايثلون، واتحاد ألعاب القوى، واتحاد السباحة، واتحاد الرماية والقوس والسهم، واتحاد التايكوندو والجودو والكاراتيه، واتحاد الملاكمة والمصارعة، واتحاد المبارزة، واتحاد الجمباز.

ويفتتح منتخبا كرة اليد وألعاب القوى، اليوم، المشاركة القطرية في الدورة، فيما تستعد بقية المنتخبات لانطلاق منافساتها تباعاً خلال الأيام المقبلة وسط آمال وطموحات كبيرة في حصد أكبر غلة من الميداليات.

وكانت قطر شاركت في النسخة الأولى لدورة ألعاب التضامن الإسلامي (مكة المكرمة 2005) في الكاراتيه والمبارزة ورفع الأثقال والفروسية والسباحة وكرة الهدف للمكفوفين، وحققت فيها ميدالية ذهبية واحدة في منافسات التايكواندو، فيما شاركت في نسخة (بالمبانج 2013) في ألعاب القوى والكرة الطائرة والكاراتيه والقوس والسهم والتايكواندو والكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة "سيدات"، وحققت فيها 5 ميداليات (ميدالية ذهبية وميداليتان فضيتان وميداليتان برونزيتان)، وكانت المشاركة في نسخة (باكو 2017 ) في الكرة الطائرة وكرة السلة ( 3X3 ) وألعاب القوى والسباحة والرماية والتنس الأرضي وكرة الطاولة ورفع الأثقال والتايكوندو والجودو والكاراتيه وألعاب القوى " لذوي الاحتياجات الخاصة" والمصارعة والملاكمة والجمباز، وحققت فيها 12 ميدالية (ميداليتان ذهبيتان، و3 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية).

وتجرى دورة ألعاب اتحاد التضامن الإسلامي كل أربعة أعوام، ويشرف عليها الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، وقد أقيمت النسخة الأولى في المملكة العربية السعودية عام 2005، وشاركت فيها (54) دولة إسلامية عضو بالاتحاد، وضمت الألعاب التالية: ألعاب القوى، والسباحة، والغطس، وكرة الماء، والمبارزة، والتنس، وكرة الطاولة، ورفع الأثقال، وكرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، والتايكوندو، والكاراتيه، والفروسية، وخماسيات كرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية، وكرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية.

وألغيت النسخة الثانية التي كان من المقرر إقامتها في إيران عام 2009، فيما أقيمت النسخة الثالثة في إندونيسيا عام 2013، وشاركت فيها 39 دولة إسلامية، وضمت 13 منافسة هي: ألعاب القوى، والسباحة، والقوس والسهم، والبادمنتون، وكرة السلة، وكرة القدم، والكاراتيه، والتايكواندو، والتنس، والكرة الطائرة، وطائرة الشواطئ، ورفع الأثقال، والووشو.

وأقيمت النسخة الرابعة في أذربيجان عام 2017، وشاركت فيها 54 دولة وضمت 20 لعبة رياضية مختلفة هي: ألعاب القوى، وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والغطس، والسباحة، وكرة الماء، وكرة السلة ( 3X3 )، وكرة القدم، والجمباز، وتنس الطاولة، وكرة اليد، والجودو، والمصارعة، والرماية، والتنس، والكرة الطائرة، والملاكمة، والكاراتيه، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والجودو للمكفوفين.

وكان من المقرر أن تجرى هذه النسخة من الدورة في الفترة من 20 إلى 29 أغسطس 2021، لكن الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي قرر تأجيلها لتقام خلال الفترة 9 إلى 18 أغسطس 2022، نظرا للوضع الصحي آنذاك لتفشي وباء كورونا وحرصا من الاتحاد على مشاركة جميع الدول الأعضاء.