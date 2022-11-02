عودة الذئب الباكستاني إلى الحلبة...أحمد مجتبى يواجه البرازيلي أموريم في بطولة "ون"

ويطمح المقاتل، المُلقب بـ"ولفورين" أي الذئب، بأن يفوز بنزاله الأول في بطولة "ون" منذ أكثر من سنة ونصف، لكنه يعلم أنّ المهمة لن تكون سهلة.

ففي النزال المنتظر في فئة الوزن الوسط، سيواجه مجتبى البرازيلي المخضرم أبراو أموريم الذي يطمح في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في "ون".

وكان المقاتل الباكستاني المتمرّس قد خاض أخر نزالاته في بطولة "ون" في عرض ONE: “Unbreakable” Part III، في الخامس من فبراير/شباط عام 2021، حيث سحق منافسه الهندي راهول راجو بالضربة القاضية خلال 56 ثانية فقط.

مجتبى، وهو ابن مدينة كويتا، يُعتبر من ألمع النجوم الباكستانيين في عالم الفنون القتالية المختطلة إذ فاز بأربع ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزيتين) في بطولة باكستان للمصارعة عامي 2014 و 2015.

ومنذ ظهوره الأول في حلبة الفنون القتالية عام 2013، أثبت مجتبى أسلوبه المثير والفعّال أمام منافسيه، وجاءت جميع انتصاراته تقريباً عن طريق إيقاف المعارك.

وخاض مقاتل فريق "فايت هاوس باهيا"، أولى معاركه في بطولة "ون" خلال عرض ONE: Defending Honor في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، وتغلب حينها بقرار الإجماع على منافسه السنغافوري الشاب بينيدكت أنج.

لم يتعرض مجتبى (181 سنتميترا و77 كلغ) سوى لخسارتين في مشواره ببطولة "ون". كانت الأولى أمام الماليزي كيانو سوبا بمقصلة الخنق في الجولة الأولى، في حين سقط في الثانية ضد الصيني جيوان ما بعملية الخنق الخلفي.

يسعى المقاتل الباكستاني القوي صاحب السجل المثير للإعجاب في الـ MMA(9-2-0)، إلى تحقيق انتصار جديد عندما يقف وجها لوجه في استاد سنغافورة الداخلي أمام صاحب الخبرة والسجلات الجيدة البرازيلي أموريم (36 عاما).

أموريم أو "شاك مات" مثلما يلقّب، حقق انتصارا مهما في أخر نزال له في بطولة "ون" في أبريل/ نيسان الماضي.

في غضون 1:20 دقيقة من زمن الجولة الثانية، تمكن المقاتل البرازيلي من توجيه ركبة قوية ولكمة متقنة نحو منافسه الكوري الجنوبي داس سونغ بارك، أنهى بهما المعركة سريعاً.

يدخل مقاتل فريق توب تيم برازيليان فلوريدا، نزاله ضد أحمد مجتبى وفي جرابه 9 انتصارات و3 هزائم في مسيرته بالفنون القتالية المختطلة.

عرض ONE 163 القادم، سيشهد معارك حامية بين أفضل المقاتلين في الكيك بوكسينغ والفنون القتالية المختطلة في بطولة "ون".

ويبرز صراع من العيار الثقيل بين الإيراني إيراج عزيزبور وبطل الكيك بوكسينغ الأوكراني رومان كريكليا في نهائي جائزة "ون" العالمية الكبرى للكيك بوكسينغ في فئة الوزن الثقيل.

كما ستكون معركة الياباني هيرومي أكيموتو والتايلاندي المخضرم بيتشتانونغ بيتشفيرغوس على لقب الكيك بوكسينغ لوزن الديك، أحد أبرز النزالات على حلبة سنغافورة الداخلي.

