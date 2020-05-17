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عودة الحياة إلى سباقات الخيول في أيرلندا

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ستعود عجلة سباقات الخيول في جمهورية أيرلندا للدوران من جديد في الثامن من يونيو/حزيران المقبل خلف أبواب مغلقة في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.

Reuters

وسيقام أول سباق للخيول في إيرلندا منذ توقف هذا النشاط بسبب الأزمة الصحية العالمية في بانشيستاون في الثامن من الشهر المقبل على أن يقام الديربي الأيرلندي الشهير في موعده التقليدي في 27 يونيو يليه سباق إيريش أوكس في 18 يوليو/تموز. 

وجاء قرار استئناف السباقات بعد اجتماع عقده يوم السبت مجلس إدارة اتحاد سباقات الخيول في أيرلندا لبحث عدد من الأنشطة وكذلك أموال الجوائز. 

وقال الاتحاد في بيان ”خلال الأسابيع الثلاثة الأولى ستقتصر السباقات على تسعة مضامير وهي تقع في مناطق قريبة من المركز من أجل الحد من السفر لمسافات طويلة وهي أيضاً لديها اسطبلات كبيرة لاستيعاب الخيول في ظل الارشادات الجديدة التي تقضي بفصل الخيول“.

وأضاف البيان ”حدود السلامة ستحدد في كل مضمار بناء على ما يسمح به المضمار من أجل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي“.

ولن يستخدم مضمار كورك في هذه الجولة لأنه يستخدم كمركز لاختبارات الكشف عن الفيروس كوفيد-19 حالياً.

سباق الخيول
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