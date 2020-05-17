عودة الحياة إلى سباقات الخيول في أيرلندا

وسيقام أول سباق للخيول في إيرلندا منذ توقف هذا النشاط بسبب الأزمة الصحية العالمية في بانشيستاون في الثامن من الشهر المقبل على أن يقام الديربي الأيرلندي الشهير في موعده التقليدي في 27 يونيو يليه سباق إيريش أوكس في 18 يوليو/تموز.

وجاء قرار استئناف السباقات بعد اجتماع عقده يوم السبت مجلس إدارة اتحاد سباقات الخيول في أيرلندا لبحث عدد من الأنشطة وكذلك أموال الجوائز.

وقال الاتحاد في بيان ”خلال الأسابيع الثلاثة الأولى ستقتصر السباقات على تسعة مضامير وهي تقع في مناطق قريبة من المركز من أجل الحد من السفر لمسافات طويلة وهي أيضاً لديها اسطبلات كبيرة لاستيعاب الخيول في ظل الارشادات الجديدة التي تقضي بفصل الخيول“.

وأضاف البيان ”حدود السلامة ستحدد في كل مضمار بناء على ما يسمح به المضمار من أجل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي“.

ولن يستخدم مضمار كورك في هذه الجولة لأنه يستخدم كمركز لاختبارات الكشف عن الفيروس كوفيد-19 حالياً.