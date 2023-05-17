على خطى أخيه كايد… تاي روتولو ينوي الانتقال إلى الفنون القتالية المختلطة

خطوة تاي المستقبلية في مسيرته الاحترافية تأتي اقتداء بشقيقه بطل العالم في مصارعة الاخضاع لوزن الخفيف، كايد روتول، الذي سيخوض هذا العام غمار تجربة القتال بقواعد الفنون القتالية المختلطة.

وصرح تاي، 20 عاماً: "أعتقد أن أخي سينتقل [إلى الفنون القتالية المختلطة] قبلي بالتأكيد. إنه يريد القتال كل يوم، لذلك سينتقل بحلول نهاية العام. بالنسبة لي، سأنتقل لفنون القتال المختلطة العام المقبل".

لكن قبل ذلك، يرغب روتولو أحد أبرز النجوم الصاعدين في فنّ الإخضاع في التغلب على بعض الأسماء اللامعة في الجوجيتسو والأكبر منه حجما وقال موضحا: "يجب علي أولاً مواجهة البرازيلي نيكولاس ميرغالي والأمريكي غوردن رايان قبل أن أنتقل إلى MMA. لا يزال لدي الكثير من الأهداف لتحقيقها ثم سأذهب إلى فنون القتال المختلطة".

روتولو صاحب الحزام الأسود في الجوجيتسو البرازيلية والفائز بميدالية ذهبية في بطولة نادي أبوظبي للقتال (ADCC) العالمية، نجح في إخضاع منافسين من قيمة غاري تونون وغافوروف في بطولة "ون" كما فاز مؤخرا على بطل العالم في فنون القتال لوزن المتوسط رينير دي ريدر.

خلال عرض ONE Fight Night 10 المثير في كولورادو الأمريكية، انتظر ممثل فريق Atos نهاية معركة مصارعة الإخضاع المكونة من جولة واحدة مدتها 10 دقائق لينتزع فوزا صعبا بقرار الإجماع ضد "الفارس الهولندي" الذي يتفوق عليه من حيث الوزن والطول.

رغم الانتصار الصعب، حافظ بطل العالم في الجوجيتسو على سجله نظيفا 3-0 في فئة مصارعة الإخضاع في"ون" أكبر منظمة قتالية في العالم إلى جانب تحسينه لرصيده الإجمالي 22-9.

بعد هزمه لدي ريدر قام روتولو مباشرة بتحديد اسم المقاتل الذي يرغب في مواجهته في المعركة المقبلة وأعلن عنه في المؤتمر الصحفي: "البرازيلي نيكولاس ميرغالي هو التالي. إنه أكبر قليلا من رينير دي ريدر لكنني أريد رأسه".

وأضاف المعجزة الأمريكية في الجوجيتسو: "أريد محاربة ميرغالي بغض النظر عن أي شيء. أشعر أنني يجب أن أفعل ذلك. يمكنني مواجهة رجال أكبر مني حجما. هو الرجل الذي أريد أن أتنافس معه".

