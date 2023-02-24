عرض ONE Friday Fights 6: ضربة قاضية خلال 16 ثانية... وحدث رئيسي يحسمه إجماع الحكّام

أوفى المقاتلون بوعودهم وقدموا نزالات نارية أمتعت جماهير ملعب "لومبيني" للملاكمة وعشاق فنون الفتال عبر العالم.

قدم البطل المغربي إلياس النهاشي نفسه منافسا جديدا في فئة وزن الديك بفضل ضربة قاضية رائعة، ليصبح أول عربي يفوز بنزال في سلسلة عروض "ون" المُقامة في ملعب "لومبيني". كما أبهر الفتى جوهان غزالي الجميع بلكمة قاضية تعد الأسرع في تاريخ بطولة "ون".

إليكم أبرز أحداث النسخة السادسة من منافسات ONE Friday Fights يوم الجمعة 24 شباط/ فبراير.

لكمة قاضية تحسم الحدث الرئيسي

خلال 1:02 دقيقة من زمن الجولة الثانية، حسم التايلاندي كونغثوراني سور سوماي نزاله الحماسي في المواي تاي عن فئة وزن الذبابة ضد غينغسانغليك تور لاكسونغ.

من مفارقات هذا النزال أنّ غينغسانغليك وقبل تعرّضه للضربة القاضية، كان قاب قوسين من انهاء النزال بلكمة يمينية قوية تهاوى على اثرها كونغثوراني، لكن الأخير سرعان ما استجمع قواه ووجه "هوك" خاطف مدمر أنهى به الصراع الناري.

هذا الفوز الباهر منح كونغثوراني الأسبقية في المواجهات بين المقاتلين 2-1، كما حصل على مكافأة مالية بـ 10 آلاف دولار نظير مستواه الباهر.

شهد الحدث الرئيسي المشترك، نزالات حماسية أخرى في المواي تاي، حيث تغلب خونهارنليك سينغا ماوين على بيتماني سور جارووان في نزال مواي تاي عن فئة وزن غير مقيّد (63.9 كغ).

امتد التنافس المثير بين المحاربين حتى الجولة الأخيرة، ليصب قرار منقسم من الحكام الثلاثة في مصلحة خونهارنليك الذي افتتح عداد الانتصارات في "ون".

بعد معركة حامية في وزن الذرة، احتاج المهاجم خونسوكليك أوفابومديكسين لتصويت حكمين لمصلحته لينتصر بقرار منقسم على حساب كوكو سور سوماي.

وحصل بيتساينكوم يايتشيسيفود على قرار الإجماع ليفوز بنزال عن فئة وزن غير مقيّد (60.3 كغ) أمام يودبرابسوك سور نينثاي.

فوز كاسح للمغربي النهاشي وهزيمة بالقاضية للتونسي حولي

من ملعب لومبيني للملاكمة، وجه المغربي إلياس النهاشي رسالة تهديد إلى مقاتلي الكيك بوكسينغ لفئة وزن الديك.

بطل العالم السابق في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة، نجح في أول نزال له في وزن الديك بعد انتصاره المذهل على أشقر قدرتي سراسكان.

رغم تخليه عن لقبه العالمي عن فئة وزن الذبابة في كانون الثاني/يناير، أظهر النهاشي قوة ورشاقة ضد الإيراني وانتظر حتى الجولة الثانية ليوجه لكمة دائرية بيده اليسرى رهيب نحو ذقن خصمه الذي لم يقدر على الوقوف بعده.

هذا الفوز المذهل رفع به النهاشي رصيده الإجمالي في الكيك بوسكينغ إلى 38-3. بينما تعرض سراسكان للهزيمة 13 في مسيرته.

وفي معركة الوزن الخفيف، أثبت بوغدان شوماروف قيمته كمقاتل شرس في أول نزال له ببطولة "ون" بعد فوزه الساحق على التونسي مروان حولي.

لم يمهل شوماروف منافسه التونسي سوى 1:15 دقيقة من التنافس قبل أن يحطم معنوياته بمينية ثقيلة أُخضع على إثرها للعدّ. واصل البلغاري شراسته وأطلق مجددا لكمة عنيفة كانت قاضية هذه المرة ليحصل مقابل آدائه المميز على مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار أميركي.

قاضية في 16 ثانية من مقاتل الـ 16 عاماً

من المؤكد أن المقاتل الصغير جوهان غزالي سوف لن ينسى بدايته الصاروخية غير المتوقعة في منافسات بطولة "ون" على ملعب لومبيني مسرح أبطال ومشاهير فنون القتال.

خلال نزال مواي تاي عن فئة وزن الذبابة ضد باديتسوك فيرتكس، أطلق الفتى الماليزي الأميركي مبكرا لكمة يمينية عاصفة أرسلت خصمه إلى الأرض دون حراك.

وسط ذهول الجميع، أنهى صاحب الـ 16 عاماً النزال في 16 ثانية فقط، ليحصل على مكافأة مالية بـ10 آلاف دولار أمريكي نظيره لكمته القاضية المذهلة.

لم يصدق "جوجو" السيناريو المثالي وصرّح بعد نهاية المعركة: "أشعر بسعادة غامرة، أريد أن أقول للجميع إنه فعلا حلم". وعن سرّ فوزه الكبير قال الماليزي: "أملك قلبا شجاعا أكثر من خصمي لذلك ضغطت عليه كثيرا وفي النهاية هزمته".

نزالات حماسية أخرى في المواي تاي

منذ دق جرس البداية، اندلعت حرب ضروس بين نجم "ون" المخضرم يودوي كايوسامريت وتشوكدي ماكسجاندي عن فئة وزن الذرة.

الرجلان تبادلا لكمات وضربات سريعة وعنيفة دون هوداة وأوشك كليهما على السقوط بالضربة القاضية لكنهما كانا يعودان للقتال بأكثر قوة واصرار مما ألهب حماس جماهير حلبة لومبيني.

بعد ثلاث جولات ممتعة، حصل تشوكدي ماكسجاندي على إجماع الحكام الثلاثة محققا بذلك انتصاره الأول في "ون". بينما للمرة الثانية على التوالي يقع يودوي في فخ الهزيمة. فقد خسر بالاجماع أمام سونغشانوي كياتسونغريت في عرض ONE Friday Fights 2.

سجل التايلاندي هركوليز وور شاكراووت بداية مثالية في ملعب لومبيني بعد فوزه بالاجماع على الياباني شينغو شيباتا في نزال عن فئة وزن الديك.

ورغم صغر سنه (20 عاماً)، قدم المقاتل الشاب نزالا جيداً بفضل ضرباته المتنوعة بين اللكم المستقيم والركلات اليسرى العالية التي اصابت رأس شيباتا.

في وقت متأخر من الجولة الأخيرة، كثف الياباني من ضغط لكنه لم يستطع تغيير قرار الحكام الثلاث ليفوز هركوليز بالمعركة.

وفي نزال السيدات الوحيد في هذه البطاقة، تفوقت المخضرمة سيليستي هانسن (29 عاماً) على المقاتلة الشابة كالاكيد بور موانغبيتش (18 عاماً) في نزال عن فئة وزن الذرة.

بعد صراع ناري في الجولتين الأولى والثانية، فرضت الأسترالية بفضل خبرتها ولياقتها العالية سطوتها على التايلاندية التي أوشكت على الانهيار لتلقيها وابل من اللكمات الخطافية والصاعدة ليتدخل الحكم ويوقف النزال معلنا فوز هانسن بالضربة القاضية التقنية في الدقيقة 2:36 من الجولة الثالثة.

مقابل آدائها الرائع حصلت الأسترالية على مكافأة مالية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي من رئيس مجلس إدارة "ون" ورئيسها التنفيذي، شاتري سيتيودتونغ.

وفي نزال بقواعد الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الديك، حصد بروغان ستيوارت ن ج انتصاره الثاني على التوالي في بطولة "ون".

تغلب الأسترالي ستيوارت (33 عاما) على ريكاردو كانتينديغ-ستاغ بقرار الإجماع مستفيداً من قتاله الأرضي الذي مكنه من تسجيل النقاط.

هذه الخسارة الثانية للمقاتل البريطاني الذي سبق وانهزم بالضربة القاضية التقنية ضد الأمريكي جاكوب وايمان في ONE Friday Fights 2.

