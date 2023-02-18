عرض ONE Friday Fights 5: سوبربول ينتصر في الحدث الرئيسي ومقاتل تركي يهدي فوزه لضحايا الزلزال

واستمتع جمهور الفنون القتالية بـ12 معركة متقاربة في ملعب "لومبيني" للملاكمة حيث سُجّلت فيها الضربات القاضية، من بينها واحدة حققها التركي فرقان قره باغ والذي أهدى فوزه لضحايا الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا.

في التالي أبرز ما حدث خلال عرض ONE Friday Fights 5:

حرب دون هوادة في الحدث الرئيسي

تحوّلت معركة الحدث الرئيسي في المواي تاي لوزن غير المقيّد (62.5 كغ) بين كونغلاي أني مواي تاي وسوبربول تديد لحرب ضروس استنزف فيها الثنائي ذخيرتهما بالكامل.

طيلة الجولات الثلاث، تميز أداء المقاتلين بالقوة والشراسة، وتوقعت الجماهير سقوط أحدهما بالضربة القاضية التي كانت وشيكة في الجولة الثانية عندما تلقى سوبربول لكمة متقنة جعلته يتهاوى على الأرض.

استجمع سوبربول قواه وعاد للقتال باكثر ثقة وقوة في الجولة الثالثة ليحقق في النهاية الفوز ويحصل على مكافأة بقيمة 10000 آألاف دولار.

ونتيجة لشجاعته وآدائه الرائع حصل كونغلاي بدوره على 10 آلاف دولار من رئيس مجلس إدارة بطولة "ون" ورئيسها التنفيذي التلياندي شاتري سيتيودتونغ.

تأثر التركي فرقان بعد فوزه الساحق

حسم التركي فرقان قره باغ نزاله في منافسة مواي تاي لوزن غير مُقيّد (69.8كغ) لمصلحته أمام التايلاندي ريفو سور سوماي.

كان الصراع متكافئاً بين المقاتلين في الجولتين الأولى والثانية، وحاول كل منهما استغلال ثغرات خصمه. اعتمد التايلاندي على الضرب بالمرفق والركل العالي بينما استخدم التركي سلاح اللكم المحكم والركلات المنخفضة المؤلمة.

بداية الجولة الثالثة كانت نارية. تلقى التركي لكمة يسارية قوية كادت أن تنهيه لكنه تماسك سريعا وفي ثوان قليلة عاد ليهاجم بركلة منخفضة أخرى مدمرة حطمت الركبة اليسرى للتايلاندي الذي انهار أرضا ليعلن الحكم فوز فرقان بالضربة الفنية القاضية.

وبعد النهاية، تحدث قره باغ بتأثر عن المأساة في تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضربهما وتسبب في آلاف الضحايا والمشردين، داعيا الجميع للهبّة ومدّ يد المساعدة للناجين هناك.

ونظراً لآدائه المذهل حصل التركي على مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي وقال فرقان وهو يبكي: "شكراً لكم الآن يمكنني مساعدة أهلي في تركيا".

وفي نزال أخر، فاز دينكريانغكراي سينغا ماوين على سونغتشانا تور بروسلي في معركة الحدث الرئيسي المشترك في المواي تاي لوزن غير مقيّد (58.9 كغ).

بعد قتال منهك دام لثلاث جولات كاملة، منح قرار منقسم من الحكام الثلاثة في النهاية النصر لدينكريانغكراي.

"هوك" بك.سيانشاي المرعب

سجّل بلويبانلان بك.سيانشاي أسرع لكمة قاضية في سهرة الجمعة عندما طرح خصمه نامفونغنوي سور سوماي أرضا في 0:57 ثانية فقط.

أطلق بك.سيانشاي "هوك" مرعباً ليصيب رأس سور سوماي وينهي النزال مبكرا. ومقابل آدياه المميز حصد الفائز على 10000 آلاف دولار كمكافأة.

أنهى قرار الطبيب صراع وزن القشة بين تيياي بك.ساينشاي والبلجيكي جيلتي بلومارت لعدم قدرة الأخير على استكمال القتال بعد نهاية الجولة الأولى.

لم يتمكن بلومارت من العودة إلى القتال في الجولة الثانية نتيجة جرح عميق فوق عينه اليسرى بسبب تعرضه لضربة كوع من التايلاندي الذي حصل نظير مستواه الجيد على مكافأة 10 آلاف دولار.

في وزن غير مُقيّد (50.8كغ)، هزم خونسوك سور ديشابان نظيره يودبوانغارم لاكيبونثيرنغ بالضربة القاضية عند 0:52 من الجولة الثانية، ليحصل على مكافأة بقيمة 10000 آلاف دولار مقابل أدائه الرائع.

تغلب التايلاندي ديدوانغليك تديد على الروسي تيميرلان بيكمورزاييف في قتال مواي تاي لوزن غير مُقيّد (62.5 كغ). بلغ السجال بين المحاربين أشده طيلة الجولات الثلاث حيث تبادلا جميع أنواع الضربات الثقيلة.

في النهاية منح الحكام الثلاثة الفوز بالاجماع للمقاتل التايلاندي الشاب، 20 عاماً.

في منافسات السيدات، حققت البريطانية هانا بريدي فوزا سريعا ومستحقا على الاسكتلندية كلير "شون لي" رانكين في معركة وزن غير مُقيّد (58.9كغ).

احتاجت بريدي لـ2:07 من زمن الجولة الأولى للتغلب على منافستها بالضربة القاضية. ومنذ جرس الانطلاق شنت البريطانية وابل من اللكمات المستقيمة والخطافية القوية نحو وجه وجسد رانكين التي لم تقو على الصمود.

هذا الفوز هو الأول في بطولة "ون"، للبريطانية البالغة من العمر 24 عاما.

إيوني "أيرون فيست” لورانس هي مقاتلة بريطانية أخرى خرجت منتصرة من معركتها ضد بلويموانغجان سمايل مواي.

احتاجت لورانس لـ 1:58 ثانية لانهاء منافستها بالضربة الفنية القاضية في نزال مواي تاي لوزن غير المُقيّد (59.8كغ).

ضربتان قاضيتان وإخضاع بـ"أميريكانا"

لم ينتظر فريتز "كيد تورنيدو" بياغتان نهاية الجولات الثلاث ليتخلص من خصمه نور محمد "غلاديايتر الأزبكي" آدمخونوف في مواجهة فنون القتال المختلطة لوزن الذبابة.

الفلبيني، 27 عاماً، كان أكثر إصرار على الفوز وكاد في نهاية الجولة الثانية أن يسجل ضربة قاضية عندما وجه لكمة خطافية يسارية نحو الأوزبكي الذي ترنّح قليلا لكنه عاد للقتال.

في الجولة الثالثة، حصل المقاتلان على بطاقتين صفراوين لرفضهما القتال. ردا على قرار الحكم شنّ الفلبيني هجوما عاصفا بلكمة "هووك" يسارية واخرى يمينية أرسل بها الأوزبكي إلى الأرض منهيا النزال عند الدقيقة 4:36.

بالضربة القاضية، حصد كيد ترونادو انتصاراً مذهلاً في أول ظهور له بأكبر منظمة للقتال في العالم.

في منافسات السيدات، سجلت المقاتلة الروسية أليكساندرا سافيتشيفا بداية مثالية في بطولة "ون" بتحقيقها الانتصار الأول بقواعد فنون القتال المختلطة لوزن القشة.

الروسية، 24 عاماً، فازت على الهندية زيبا بانو بالضربة القاضية التقنية عند 3:39 من الجولة الأولى.



وهي الخسارة الثانية للهندية في بطولة "ون" اذ انهزمت في معركتها الإفتتاحية ضد الظاهرة التايلاندية نات "وندر غيرل" جارونساك.

في وزن الذرة، فازت اليابانية شيهيرو ساوادا على ساناز "إيغل" فيازمانيش بعد إخضاعها بحركة أميريكانا عند 0:53 من الجولة الثانية.

ومنذ البداية، كان القتال الأرضي هو مخطط اليابانية التي نجحت في اسقاط خصمتها في الجولة الاولى لكنها لم تتمكن من إخضاعها.

وبعد أقل من دقيقة على بداية الجولة الثانية، سجلت ساوادا حركة خلع الكتف التي تعرف بـ "أميريكانا" ليتدخل الحكم ويعلن انتصار ممثلة فريق AACC.