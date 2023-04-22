عرض ONE Friday Fights 13: ضربة قاضية بـ20 ثانية وستة إنهاءات

في التالي أبرز النتائج واللقطات من عرض ONE Friday Fights 13.

بايدانغ يفوز في الحدث الرئيسي

حقق بايدانغ كياتسونغريت فوزاً صعباً على منافسه باتمان أور أتشاريا بإجماع الحكّام في نزال خيض بقواعد المواي تاي عن فئة وزن الذبابة ضمن الحدث الرئيسي للعرض.

بايدانغ، البالغ من العمر 23 عاماً، سيطر على الجولتين الأولى والثالثة، بينما جاءت الجولة الثانية متقاربة وشملت تبادلات حماسية للضربات بين الرجلين.

في الجولة الأولى، أسقط بايدانغ مواطنه مرتين أرضاً، ولكن الأخير عاد إلى القتال بشجاعة وروح عالية في جولة ثانية مشتعلة. بايدانغ عاد وسيطر على الجولة الثالثة، ليحرز فوزاً مهماً ويرفع رصيده القتالي الإجمالي إلى 97-26-2.

ضربة قاضية خلال 20 ثانية

حقق ثونغبون بك ساينشاي فوزه الثاني على التوالي بضربة قاضية خلال الجولة الأولى. هذه المرة، أنهى ثونغبون منافسه بيتمونغكول سونكيلهوايتوم بعد 20 ثانية فقط من بداية نزالهما في المواي تاي عن فئة وزن غير مقيد (53.52 كغ).

منذ قرع جرس البداية، أصر ثونغبون، البالغ من العمر 25 عاماً، على التقدم إلى الأمام وتوجيه ضربات متتالية، ناجحاً في إسقاط مواطنه بسرعة قياسية، ورافعاً سجله الاحترافي الإجمالي إلى 77-23-2.

دياشكوفا تنهي دوكمايبا في الجولة الأولى

في نزال مواي تاي عن فئة وزن القشة، حققت ناتاليا دياشكوفا انتصاراً سريعاً على دوكمايبا فيرتكس في نزالهما، لتبدأ مشوارها في بطولة "ون" بطريقة مثالية.

الروسية هزت نظيرتها التايلاندية بلكمتين سددتاها بيمينها ولكمة ثالثة بيسراها، وثم تقدمت بشراسة لإكمال المهمة نحو دوكمايبا التي كانت تتمسّك بحبال الحلبة. وجّهت دياشكوفا ثلاث لكمات يمينية متتالية أسقطت التايلاندية إلى الأرض عند 1:41 من الجولة الأولى، لترفع رصيدها الإجمالي إلى 27-4.

أليف يسقط ريتديت في الجولة الثانية

في نزال مواي تاي مشتعل اتسم بالقتال الحماسي والسريع وقوفاً، حقق أليف سور ديشابان انتصاراً على حساب ريتيديت كياتسونغريت بالضربة القاضية عند 0:46 من الجولة الثانية.

الضربة القاضية أتت عن طريق ضربة خلفية بالمرفق سددتها أليف سور ديشابان بقوة وأنهت من خلالها منافستها، رافعةُ رصيدها الإجمالي إلى 54-7-2.

رامبوليك يظهر قوته بضربة قاضية

حقق رامبوليك شور أجالابون فوزه الثاني على التوالي بالضربة القاضية في سلسلة عروض ONE Friday Fights بانتصاره في نزال مواي تاي عن فئة وزن الديك على زهانغ شينغلونغ عن طريق الضربة القاضية عند 1:33 من الجولة الثانية.

التايلاندي سدّد لكمات قوية أفقدت منافسه الصيني توازنه في الجولتين الأولى والثانية، رافعاً سجله الإجمالي إلى 62-12-3.

كاريلو يسجّل ضربة قاضية متأخّرة

حسم نيكو كاريلو نزاله الأول في بطولة "ون" لمصلحته بفوزه على التركي فرقان قره باخ بضربة قاضية تقنية متأخرة.

في نزال مواي تاي عن فئة وزن الريشة، سيطر المقاتل التركي على الجولتين الأولى والثانية، موجّهاً لكمات وضربات قوية بالركبة إلى منافسه.

لكن كاريلو صمد خلال الجولتين، ونجح بأن يقلب الطاولة في الجولة الثالثة بلكمتين متتاليتين سددهما بقبضته اليمنى، ليسقط خصمه أرضاً عند 2:30 من الجولة، رافعاً بهذا الانتصار سجلّه الاحترافي الإجمالي إلى 24-3-1.

ألفاريز ينهي الإيراني رضا عباسي

في أولى نزالات العرض، فاز الفلبيني كارلوس ألفاريز على الإيراني رضا عباسي بضربة قاضية سجلها في الجولة الثانية.

سيطر ألفاريز على النزال من بدايته وحتى جرس النهاية، متقدماً إلى الأمام مرة تلو الأخرى، إلى أن أسقط الإيراني عند 3:05 من الجولة الثانية.