عرض ONE Friday Fights 1... صراعات مثيرة ولقب عالمي على المحكّ

الحدث الضخم الأول لبطولة "ون" المُقام في حلبة لومبيني الشهيرة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ستدور فيه معارك طاحنة لعل أبرزها الصراع على لقب بطولة العالم للمواي تاي لوزن الديك.

قتال ناري بين غايانغاداو وألافيردي

حامل لقب المواي تاي لوزن الديك، التايلاندي نونغو غايانغاداو، سيضع حزامه الذهبي على المحك عندما يتواجه مع منافسه المصنف رقم 2 في الفئة الروسي ألافيردي رامازانوف.

لمدة خمس سنوات كاملة، وخلال تسعة نزالات، لم يذق بطل العالم، غايانغاداو، طعم الهزيمة داخل الدائرة. لكن هذه السلسلة الإيجابية للأسطورة التايلاندية ربما تتعرض للتهديد يوم الجمعة بسبب وجود مقاتل شرس اسمه رامازانوف الذي قد يشكل التحدي الأكثر خطورة على الحزام الذهبي.

لقد كان من المفترض أن يتواجه الرجلين في آذار/مارس عام 2020، لكن المعركة ألغيت فيما بعد بسبب تفشي جائحة كورونا.

خمس معارك تايلاندية خالصة

إلى جانب نزال لقب بطولة العالم للمواي تاي لوزن الديك، ستقام خمس معارك تايلاندية خالصة، من بينها مواجهة في الحدث الرئيسي المشترك بين بطل العالم السابق في المواي تاي لوزن القشة براجانشاي ب.ك ساينشاي وكومبيت سيتساراواتسور.

في صراع وزن الذرة، يتواجه بيتبانراي سينغا ماوين مع منافسه خونسويكليك أوفابومدكسيان، في حين يلتقي سانسيري بيت بور تور وكوماووت إف إيه. قروب في معركة وزن غير مقيّد.

أما نزال وزن الذبابة، فسيجمع بين كولابدام سور.جور.بياك أوتاي وسيمابتش فيرتكس، بينما سيلتقي في قتال الوزن غير المقيّد، ساجينجارم جيتموانيون مع سواي شور هاباياك.

مواهب دولية ترفع التحدي

إلى جانب المقاتلين التايلانديين، سترفع مواهب دولية راية التحدي في هذا الحدث البارز، مثل تايسون هاريسون الذي سيواجه في المواي تاي (وزن غير مقيّد) منافسه سيكسان أور. كوانموانغ.

سيكسان، البالغ من العمر 34 عاماً، يعد أحد أكثر المهاجمين إثارة وعدوانية. لكن أيقونة المواي تاي في بلاده سيواجه النجم الأسترالي هاريسون، الذي سجل 12 ضربة قاضية في مجموع 22 انتصاراً في مسيرته الأحترافية.

بعد أدائه اللافت في عام 2022، وحصوله على لقب "إسكا" ((ISKA العالمي بتغلبه على نوزيت تروجيللو، يتطلع جوش هيل ألمع المقاتلين في بريطانيا لخوض نزاله الأول في منظمة "ون".

في صراع المواي تاي في فئة الوزن غير المقيّد، سيواجه البريطاني نظيره الإيراني كيفان سليماني ممثل فريق فوكيت تايغر مواي تاي.

من جانب أخر، يستعد"الستايركر" اليوناني أنجيلوس جياكوميس لمقارعة الإيراني محمد صادقي في نزال رفع الستار الملاكمة التايلاندية لوزن الذبابة.

معركتان في فنون القتال المختلطة

يتنافس البرازيلي ريتشارد جودوي المُقيم في بانكوك مع الروسي أليكسي ليابونوف في مواجهة فنون القتال المختلطة للوزن الخفيف.

جودوي حامل الحزام الأسود في الجوجويستو البرازيلي، سجّل 10 اخضاعات في 14 فوزا بمسيرته المهنية، بينما أنهى ليابونوف خمسة من خصومه في 10 معارك ناجحة.

ويأمل الوافدين الجدد على "ون" لتحقيق النصر من أجل الحصول على فرصة لقتال أحد أكبر الأسماء في فئة وزن الخفيف التي يتزعمها حاليا البطل كريستيان لي.

أما في صراع وزن الذبابة، سيلتقي المخضرم الياباني أكيهيرو فوجيساوا بالمصارع الأمريكي كولتون كيلباس. الصيني، البالغ من العمر 43 عاماً، يسعى لتحقيق فوزه جديد، إذ حقق فوزاً وحيداً في نزالاته الأربع الأخيرة.

نزالات ONE Friday Fights 1 كاملة

- نونغ أو غايانغاداو ضد ألافيردي رامازانوف (اللقب العالمي في المواي تاي - وزن الديك)

- براجانشاي PK. سينتشاي ضد كومبيت سيتساراواتسور (المواي تاي - وزن القشة)

- بيتبانراي سينغا ماوين ضد خونسويكليك أوفابومدكسيان (المواي تاي - الوزن الذري)

- سانسيري بيت بور.تور ضد كوماووت فا قروب (المواي تاي - وزن غير مقيّد: 68.4 كغ)

- تاي سور.جور بيكوثاي ضد سونراك فيرتكس (المواي تاي - وزن الذبابة)

- ساجاينغارم جيتموانيون ضد سواياي تشور.هاباياك (المواي تاي - وزن غير مقيّد 50.8 كغ)

- سيكسان أو. كوانموانغ مقابل تايسون هاريسون (المواي تاي - وزن غير مقيّد 63.5 كغ)

- ريتشارد غودوي ضد أليكسي ليابونوف (فنون القتال المختلطة - الوزن الخفيف)

- موانغثاي بي كي. سينتشاي ضد مافلود توبيف (المواي تاي - وزن غير مقيّد: 66.6 كغ)

- جوش هيل ضد كيفان سليماني (المواي تاي - وزن غير مقيّد: 80.2 كغ)

- أكيهيرو فوجيساوا ضد كولتون كيلباسا (فنون القتال المختلطة - وزن الذبابة)

- أنجيلوس جياكوميس ضد محمد صادقي (المواي تاي - وزن الذبابة)