عرض ONE Fight Night 8: خمسة أمور تعلمناها من عرض بطولة "ون" الأخير

في عرض مكوّن من نزالات في الفنون القتالية المختلطة والمواي تاي والكيك بوكسينغ، نجح سوبرلك كياتمو في الحفاظ على لقبه العالمي في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة، في حين تُوّجت أليشا هيلين رودريغيز بطلةً بلا منازع في نزال توحيد بطولة العالم في المواي تاي عن فئة وزن الذرّة في الحدثين الرئيسي والرئيسي المشترك على التوالي.

كما سجّل أكبر عبدولاييف حضوره الأوّل في بطولة "ون" بفوز مدوٍّ وبضربة قاضية في الجولة الأولى، بينما حقّق كل من زهانغ بيميان وهام سيو هي فوزين مهمّين قد يعيدهما إلى المنافسة على ألقاب عالمية في المستقبل القريب.

في التالي خمسة أمور تعلمناها من عرض بطولة "ون" الحماسي ONE Fight Night 8.

1. انتزاع الحزام الذهبي من سوبرلك مهمّة صعبة

تتزايد هالة سوبرلك كياتمو التي لا تقهر، مما يجعل الإطاحة به وانتزاع لقب وزن الذبابة منه مهمّة شاقة وصعبة بالنسبة للمنافسين في فئته.

النجم التايلاندي أثبت أنه مقاتل من مستوى آخر في مواجهة الأسترالي دانيال ويليامز الذي دخل بأحلام ورديّة لانتزاع اللقب العالمي في الكيك بوكسينغ لكنه عاش كابوسا مزعجاً.

اندفع ويليامز بقلب محارب شجاع بحثاً عن احداث مفاجأة هائلة في ملعب سنغافورة الداخلي لكنه اصطدم بمقاتل جسّد فعلا لقبه "آلة الركل" بتسديده لركلات عنيفة.

أطلق سوبرلك بطل وزن الذبابة ركلة رأس نحو "ميني تي" طرحته أرضا. استطاع الأخير الوقوف قبل نهاية عدّ الحكم للعشرة. مع الشعور باقتراب نهاية خصمه، رفع ايقاع ضرباته المؤلمة وبلكمة يمينية قويّة أنهى المعركة بشكل حاسم في الجولة الثالثة، موجها رسالة تهديد إلى جميع خصومه الراغبين في افتكاك حزامه الذهبي.

2. أكبر عبدولاييف منافس جدّي على الحزام الذهبي

إذا كان فوز أي مقاتل في نزاله الأول في أكبر منظمة قتالية في العالم يُعدّ إنجازاً، فإنّ ما فعله أكبر عبدولاييف يتعدى ذلك. المقاتل القرغيزي أنهى نظيره الكوري الجنوبي أو هو تايك بضربة قاضية بعد 44 ثانية فقط على بداية نزالهما، ليعلن عن قدومه إلى "ون" بأفضل طريقة ممكنة.

الانتصار الساحق، الذي رفع رصيد عبدولاييف الاحترافي إلى 9-0، أظهر لجمهور الفنون القتالية إمكانيات هذا المقاتل اللامع والواعد. ورغم أنه في بداية مشواره مع "ون"، لن نستغرب إذا شاهدناه ينافس على بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة لوزن الريشة خلال أحد العروض المستقبلية للمنظمة.

3. زهانغ بيميان سيعود للمنافسة على بطولة العالم سريعاً

بأدائه الرائع وفوزه المستحق على الروسي تروبيشي دونغاك في قتال الكيك بوكسينغ لوزن القشّة، عاد الظاهرة الصينية زهانغ بيميان إلى سكة الانتصارات من جديد واقترب أيضا من المنافسة على اللقب العالمي لهذه الفئة.

بعد انتصاره بالإجماع، سارع المقاتل، البالغ من العمر 19 عاماً، بتوجيه رسالة إلى البطل العالمي جوناثان دي بيلا مفادها أنه مستعد لمباراة العودة في بطولة العالم للكيك بوكسينغ لوزن القشّة.

كان الصيني الملقّب بـ "الديك المقاتل" تعرض لهزيمته الوحيدة في "ون" على يد بطل الفئة غير المهزوم دي بيلا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

الآن يعلم بيميان، صاحب سجلّ 3-1 في بطولة "ون"، أن فرصته للمنافسة على الحزام الذهبي باتت وشيكة وأن الثأر من النجم الكندي الإيطالي مسألة وقت.

4. هام سيو هي تقترب من المنافسة على بطولة العالم

في سن الـ 36 عاماً، تواصل الكورية الجنوبية، هام سيو هي، توهّجها في طريقها نحو المنافسة على لقب بطولة العالم في فنون القتال المختلطة لوزن الذرّة.

على إثر فوزها على الفلبينية دينيس زامبوانغا في مناسبتين، حققت المصنفة ثانية في فئتها، انتصارها الثالث على التوالي وجاء على حساب النجمة اليابانية الصاعدة إيتسوكي هيراتا.

سلسلة انتصارات هام الإجمالية التسعة ورقمها القياسي 26-8. يجعلها على بعد مسافة قريبة جدا من الحصول على فرصة مقارعة النجمة السنغافورية-الأمريكية، أنجيلا لي حاملة لقب وزن الذرّة حالياً.

5. مقاتلات "ون" يلهمن النساء حول العالم

أربعة من أصل 10 نزالات في عرض ONE Fight Night 8كانت نسائية. وبغض النظر عن منطق الفوز والخسارة وجهت المقاتلات رسائل ذات مغزى لجميع النساء عبر العالم.

فازت أليشا رودريغيز العائدة من الولادة على الأمريكية جانيت تود الملهمة هي الأخرى في معركة توحيد لقب المواي تاي لوزن الذرّة.

رغم غيابها عن المنافسات لما يقرب من ثلاث سنوات بسبب الحمل والولادة، لم ترمي أليشا المنديل بل استمرت في التدريب الشاق دون التقصير في رعاية ابنها لتؤكد لسيدات العالم أنه لا تعارض بين الأمومة والنجاح المهني.

من جهة أخرى، أثبتت كل من تامي موسوميشي وإيمان بارلو أنهما نجمتين قادمتين بخطوات ثابتة في بطولة "ون".

الأمريكية موسوميشي، وهي محامية، تألقت في ظهورها الأول في بطولة "ون" أمام البرازيلية بيانكا باسيليو وفازت عليها بالإجماع في مصارعة الإخضاع عن فئة وزن القشّة.

مثلما استلهمت عشق الفنون القتالية من والدتها، تأمل الإنجليزية إيمان بارلو بدورها في أن تكون مصدر إلهام لغيرها من المقاتلات الشابات. في نزالها الثاني في "ون" فازت بارلو، 29 عاما، على البيلاروسية إكاترينا فاندارييفا بقرار الإجماع في معركة بقواعد المواي تاي عن فئة وزن القشّة.

في سن الـ 36 عاما، تستمر الكورية الجنوبية المخضرمة،هام سيو هي، في تقديم عروضها الملهمة في فنون القتال المختلطة بعدما فازت بقرار الإجماع على نظيرتها اليابانية إتسوكي هيراتا في نزال عن فئة وزن الذرّة.

مدّدت هام سلسلة انتصاراتها المتتالية إلى تسعة، ورفعت رصيدها الاحترافي الإجمالي إلى 26-8، وهو ما يجعلها قريبة من تحقيق طموحها وهو المنافسة على لقب بطولة العالم الذي بحوزة البطلة "أنستوبابل" أنجيلا لي.