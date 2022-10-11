عرض ONE Fight Night 3: صدامات نارية مرتقبة والجزائري زعتوت يرفع التحدي

ويشهد العرض، الذي سيُقام في أكسياتا أرينا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، نزالات أخرى لا تقل إثارة وحماساً في منافسات الملاكمة التايلاندية (المواي تاي)، ولعل أبرزها التي ستجمع بين التايلاندي سوبرليك كياتمو9 ومواطنه بانباياك جيتموانغنون في نهائي الجائزة الكبرى العالمي لوزن الذبابة.

كما يستعد الجزائري مهدي زعتوت أحد المقاتلين العرب في بطولة "ون" للتنافس مع الأميركي آسا تان بوي في وزن الديك.

وسيواجه الإيراني- الماليزي أمير ناصيري خصمه الياباني تايكي نايتو في وزن الذبابة بمنافسات الكيك بوكسينغ.

اختبار قوي للينيكر في حملة الدفاع عن لقبه

يتوقع أن يبلغ القتال ذروته بين البرازيليين لينكير وأندرادي، خلال المواجهة الأبرز في الحدث الرئيسي من عرض ONE Fight Night 3.

وفاز لينيكر، المُتوّج بالحزام الذهبي لوزن الديك في بطولة "ون"، في مارس/آذار الماضي ضد بيبيانو فرنانديز، الذي كان بطل العالم الأكثر هيمنة في تاريخ بطولة ONE.

وحقق البطل البرازيلي (32 عاماً) 35 انتصاراً في الفنون القتالية المختطلة، بينما تعرض لتسع هزائم.

ويتمتع المقاتل البرازيلي ذو الخبرة الكبيرة بخصال عديدة لعل أبرزها شدة تسديده للكمات وتأثيرها الفعال على الخصوم، وهو ما جعل المختصين يطلقون عليه لقب "اليدين الحجرتين"، ويتوقع أن يستخدم لينيكر سلاحه الفتاك للإطاحة بخصمه فابريسيو أندرادي في النزال المرتقب.

من جانبه، يحلم فابريسيو أندرادي المعروف بلقب "الولد المدهش"، إحداث المفاجأة والفوز على مواطنه لينيكر، متسلحاً بحيويته، إذ إن سنه يقل بسبع سنوات عن سن خصمه إضافة إلى سجله الجيد في الانتصارات، حيث فاز في آخر سبعة نزالات، وكان ثلاثة منها بالضربة القاضية.

رهان المواجهة بين البرازييلين، سيكون الحزام الذهبي في فئة وزن الديك، وهو ما سيضمن الكثير من القتالية والندية لجماهير رياضة الفنون القتالية المختطلة ومتابعي بطولة "ون" في مختلف أنحاء العالم.

عروض قوية في الملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينغ

التشويق والحماس سيكون العنوان الأبرز فجر السبت في عرض ONE Fight Night 3، لأن التنافس سيكون على أشده بين أفضل المصارعين في رياضة المو تاي والكيك بوكسينغ.

وسيكون السورينامي ريجيان إيرسل على موعد مع كتابة التاريخ في بطولة "ون"، ففي حال فوزه على منافسه التايلاندي سينساموت كلينمي، سينجح في ضرب عصفورين بحجر واحد والجمع بين لقبي العالم للوزن الخفيف في منافستي الكيك بوكسينغ والموتاي.

ويعد إيرسل حاليا بطل العالم للكيك بوكسينغ في "ون" في وزن الخفيف، ويمكنه ضمان اللقب العالمي الشاغر للمو تاي للوزن الخفيف، بشرط التغلب على العنيد كلينمي.

ولن تكون مهمة إيرسل سهلة في مواجهة كلينمي الذي انضم إلى "ون" هذا العام ونجح في الفوز بمعركتين وكلاهما كانتا بالضربة القاضية.

وفي نزال أخر بالحدث الرئيسي، سيتقاتل التايلاندي سوبرليك كياتمو9 مع مواطنه بانباياك جيتمانغون للمرة الثامنة في نهائي بطولة الملاكمة التايلاندية.

وسبق للمصارعين أن التقيا مع بعضهما البعض في 7 مرات، وسيحصل الفائز بالنزال على الحزام الفضي، كما سيصبح على بعد مواجهة من رودتانغ جيتموانجنون بطل "ون" في وزن الذبابة.

الجزائري زعتوت يرفع التحدي أمام خصمه الأميركي

يرفع المقاتل الجزائري في الملاكمة التايلاندية، مهدي زعتوت (39 عاما) راية التحدي في عرض ONE Fight Night 3، عندما يقاتل الأميركي آسا تن باوي (33 عاما) في وزن الديك.

ويتطلع الجزائري صاحب الباع الطويل في رياضتي الكيك بوكسينغ والمو تاي (77 انتصارا- 40 هزيمة – تعادل واحد) إلى الفوز على نظيره الأميركي الذي يسجل ظهوره الأول في "ون"، كما أنه أول أمريكي في تاريخ البطولة ينافس في رياضة الكيك بوكسينغ.

وحقق المقاتل الأميركي الملقب بـ "النينجا الأميركي" أرقاما جيدة خلال مسيرته المتواصلة، بتحقيقه لـ 13 فوزا بينما تعرض لهزيمتين فقط.



- البطاقة الرئيسية

• جون لينيكر - فابريسيو أندرادي (بطولة العالم لوزن الديك)

• ريجيان إيرسل - سينساموت كلينمي (بطولة العالم لـ ONE في الملاكمة التايلاندية -الوزن الخفيف)

• سوبرليك كياتمو9 - بانباياك جيتمانغون (نهائي جائزة الموتاي الكبرى العالمية -وزن الذبابة)

• كيم جاي وونغ - شاميل غاسانوف (MMA – وزن الريشة)

• جيريمي ميادو - دانيال ويليامز (MMA – وزن القشة)

- البطاقة الثانوية

• كاد روتولو - أوالي كورجيف (بطولة العالم لـ ONE لمصارعة الإخضاع - وزن الخفيف)

• أمير ناصيري - تايكي نايتو (الملاكمة التايلاندية – وزن الذبابة)

• آسا تن باو - مهدي زعتوت (مواي تاي – وزن الديك)

• ليا بيفينز - نويل غراندجان (MMA- وزن الذرة)