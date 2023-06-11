عرض ONE Fight Night 11: إيرسيل وروتولو ينجحان في الدفاع عن لقبيهما... سوبربون وفريمانوف ومالاشييف يفوزون

إيرسيل، الذي لم يُهزم منذ سبع سنوات، تمكّن من إنهاء المقاتل دميتري منشيكوف عند 0:46 من الجولة الأولى بلكمة دائرية مباشرة سددها إلى الرأس، أسقطت نظيره الروسي الذي لم يستطع أن يقف على قدميه مجدداً.

شهد العرض، الذي أقامته بطولة "ون" داخل ملعب "لومبيني" للملاكمة فجر السبت في 10 حزيران/يونيو، 10 نزالات في أربع رياضات قتالية مختلفة، هي الملاكمة التايلاندية (المواي تاي) والكيك بوكسينغ ومصارعة الإخضاع والفنون القتالية المختلطة، أنهى المقاتلون خمسة منها عن طريق الضربة القاضية والإخضاع.

من جهته، دافع كايد روتولو عن لقبه العالمي في مصارعة الإخضاع عن فئة الوزن الخفيف، وحقق فوزاً على حساب النرويجي تومي لانغاكير بإجماع الحكّام بعد جولة قتالية ممتعة من القتال الأرضي.

حاول روتولو مراراً أن يثبّت لانغاكير بهدف إخضاعه لكنه اصطدم بدفاعات النجم الأوروبي، قبل أن يمنح الحكّام الفوز لمصلحة روتولو على قاعدة أنه نفذ عدد هجمات أكبر من خصمه.

تضمّن العرض أيضاً عودة بطل العالم السابق في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الريشة سوبربون سينغا ماوين إلى نغمة الفوز مجدداً بضربة قاضية أتت في الجولة الثانية عن طريق ركلة يسارية قوية ودقيقة أسقطت خصمه التركي تايفون أوزكان.

سوبربون، الذي خسر لقبه في نزاله الأخير على يد شينغيز ألازوف، نجح في السيطرة على نسق النزال، قبل أن يهزم أوزكان الذي أصبح سجلّه 1-3 في بطولة "ون".

وفاز إليا فريمانوف على نظيره شاينشاغتغا زولتسيتسيغ عن طريق الإخضاع في الجولة الأولى من نزالهما، محققاً بذلك فوزه الثاني على التوالي عن طريق إنهاء في الجولة الأولى. وأيضاً عن طريق الإخضاع في الجولة الأولى، حقق منصور مالاشييف فوزاً على نظيره الفلبيني جيريمي ميادو.

نتائج عرض ONE Fight Night 11

- ريجيان إيرسيل هزم دميتري منشيكوف بالضربة القاضية عند 0:46 من الجولة الأولى (بطولة العالم في المواي تاي – الوزن الخفيف)

- كايد روتولو هزم تومي لانغاكير بإجماع الحكام (بطولة العالم في مصارعة الإخضاع – الوزن الخفيف)

- إليا فريمانوف هزم شاينشاغتغا زولتسيتسيغ عن طريق الإخضاع (حركة الخنق الخلفي) عند 2:18 من الجولة الأولى (الفنون القتالية المختلطة – وزن الريشة)

- سوبربون سينغا ماوين هزم تايفون أوزكان بالضربة القاضية عند 1:46 من الجولة الثانية (كيك بوكسينغ - وزن الريشة)

- منصور مالاشييف هزم جيريمي ميادو عن طريق الإخضاع (مخنق "دارس") عند 4:31 من الجولة الأولى (الفنون القتالية المختلطة - وزن القشة)

- أريان ساديكوفيتش هزم نيكي هولزكن بإجماع الحكام (كيك بوكسينغ - الوزن الخفيف)

- كوون وون إيل هزم أرتيم بيلاخ بالضربة القاضية التقنية عند 3:57 من الجولة الثانية (الفنون القتالية المختلطة - وزن الديك)

- مارتن “الملكة الإيطالية” ميكييليتو هزمت آمبر “إي كي 47” كيتشن بإجماع الحكام (مواي تاي - وزن القشة)

- هو يونغ هزم وو سونغ هون بقرار منقسم (الفنون القتالية المختلطة - وزن الذبابة)

- رادي أوباتشيتش هزم غوتو إينوسينتي بإجماع الحكام (كيك بوكسينغ - الوزن الثقيل)

