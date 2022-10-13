عرض ONE 162 المثير: 9 معارك حامية الوطيس ولقب عالمي في الميزان

ويتخلل العرض تسع مواجهات في تشكيلة مثالية من أبرز النجوم العالميين في الفنون القتالية الذين سيمتعون جمهور الرياضة في مختلف بقاع العالم عبر قنوات البث المختلفة بمواجهات ملتهبة وقتالات شرسة.

بيميان أو دي بيلا.. من يتوج باللقب العالمي؟

تتصدر نزالات عرض ONE 162 المشوق، المعركة الحامية المرتقبة بين النجمين الصيني تشانغ بيميان ومنافسه الكندي-الإيطالي جوناثان دي بيلا على لقب بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن القشة.

المقاتلان يملكان ترسانة هجومية ودفاعية متنوعة. المقاتل الصيني تشانغ بيميان (19 عاما) والرامي إلى مواصلة استعراض مهاراته وقوته، يسعى لاستكمال سلسلة انتصاراته المتتالية (16 فوزا وهزيمة واحدة)، وكان آخرها تغلبه على الروسي أسلنبيك زيكريف بإجماع الحكام وعلى الأسترالي جوش تونا، بالضربة القاضية، على التوالي.

في المقابل، يبدو أن الظهور الأول في نزال على لقب عالمي، لا يعد مصدر إرباك للمقاتل دي بيلا (26 عاما)، بل سيكون فرصة للكندي- الإيطالي لتقديم نفسه بشكل جيد أمام جماهير ملعب أكسياتا أرينا الداخلي، فهو يحمل في جرابه زادا مثاليا في رياضة الكيك البوكسينغ والمو تاي يتمثل في تحقيقه عشرة انتصارات في 10 نزالات، بالإضافة إلى سجل 2-0 في الملاكمة الاحترافية.

في الحدث الرئيسي المشترك أيضا، يتطلع المنافسان السابقان على لقب ONE العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ وهما الهولندي نيكي هولزكن والروسي إسلام مرتضاييف عندما يتواجهان السبت، إلى العودة إلى مسار الفوز والتنافس مع كبار فئة الوزن الخفيف في بطولة "ون".

ويرغب هولزكن صاحب الـ 38 عاما، وهو واحد من أكثر المهاجمين ( Strikers) تتويجا في عصره في الكيك بوكسينغ (4 مرات بطلا للعالم في غلوري)، في أن يثبت أنه لا يزال له مكان وصيت بين مقاتلي النخبة. وفي المقابل، يأمل مرتضاييف في تجاوز عقبة الهولندي الشهير واضافة فوز أخر إلى سجله الجيد (20 فوزا -5 هزائم).



مواجهات أخرى بمستويات عالمية

تحمل البطاقة الرئيسية أيضا، أربعة نزالات أخرى لا تقل أهمية عن الحدث الرئيسي منها معركة الفنون القتالية المختلطة لوزن الذبابة بين ريس ماكلارين المصنف خامساً في ترتيب مقاتلي "ون" والبرازيلي ويندسون راموس.

يسعى ماكلارين (31 عاما) في تعزيز فوزه الأخير في الدور الأول على شيه وي، مراهنا على تفوقه على مستوى الخبرة والحنكة على منافسه راموس الذي لا يتمتع بخبرة أقل لكنه حقق مؤخرا يحقق سلسلة انتصارات من خمس مباريات ويتطلع إلى تمديد هذا الانجاز على حساب الأسترالي.

وفي طريقه لخوض معركة رابعة مع مواطنه سوبربون سينغا ماويين، يتعيّن على الأسطورة التايلاندية سيتهيشاي سيتسونغبينونغ المصنف الرابع على لائحة أبطال "ون" في الكيك بوكسينغ لوزن الريشة، التغلب أولاً على المغربي محمد بوتاسة البالغ من العمر 23 عاماً والذي لم يهزم في مسيرته لحد الآن (15 انتصاراً).

ويهدف المنافس رقم 4 لوزن القشة في الفنون القتالية المختلطة، البرازيلي غوستافو بالارت إلى مواصلة صعوده على سلم الترتيب، عندما يواجه بطل العالم السابق ليكس سيلفا. ويتواجه جيمي فينوت المنافس السابق في بطولة العالم للمواي تاي في وزن الريشة ضد نيكلاس لارسن.

وسيواجه النجم الإندونيسي إيكو روني سابوترا، المنافس السابق على اللقب العالمي، البرازيلي لياندرو عيسى.

البطاقة الرئيسية

• تشانغ بيميان - جوناثان دي بيلا (اللقب العالمي للكيك بوكسينغ -وزن القشة)

• نيكي هولزكن - إسلام مرتضاييف (الكيك بوكسينغ - الوزن الخفيف)

• ريس ماكلارين - ويندسون راموس (MMA - وزن الذبابة)

• سيثيشاي سيتسونغبينونغ - محمد بوتاسة (الكيك بوكسينغ - وزن الريشة)

• أليكس سيلفا - غوستافو بالارت (MMA - وزن القشة)

• جيمي فينوت - نيكلاس لارسن (مواي تاي - وزن الريشة)

البطاقة الافتتاحية

• لياندرو عيسى - أرتيم بيلاخ (MMA- وزن الديك)

• إيكو روني سابوترا - يودكايكايو فيرتكس (MMA - وزن الذبابة)

• دنيس بوريك - شوراف شانغ تينوا (الملاكمة التايلاندية - وزن الذبابة)

