طوكيو 2020: انتهاء الأعمال في البنى التحتية

وقال منظمو الالعاب المقررة بين 24 تموز/يوليو و9 أب/أغسطس في بيان أنّ أحدث مبنى قيد الإنشاء هو مركز الالعاب المائية حيث ستقام مسابقات السباحة، الغطس والسباحة الإيقاعية "وقد انتهى العمل به في الوقت المحدد قبل نهاية شباط/فبراير".

وكلّف بناء المركز البالغة سعته 15 ألف متفرج والمؤلف من أربعة طوابق نحو 523 مليون دولار أميركي.

ويتميز المسبح الرئيس بجدار متحرك يسمح بتحويل المسبح البالغ طوله 50 متراً إلى مسبحين بطول 25 متراً لكلّ منهما، كما يمكن أيضاً تعديل العمق.

وتأمل طوكيو في الاستفادة القصوى منه بعد الانتهاء من الألعاب الأولمبية، عبر جذب مليون مستخدم سنوياً (850 ألف شخص من خلال مسابقات السباحة و150 ألف مستخدم آخر).

ويأتي هذا الإعلان في ظل مخاوف بشأن إمكانية إجراء الأولمبياد في ظروف طبيعية، مع تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تغيير الروزنامة الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ هذا الأسبوع أنّ إلغاء أو تأجيل الألعاب "لم يتم ذكره" خلال اجتماع للجنته التنفيذية.

