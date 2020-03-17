طوكيو 2020: الأولمبية الدولية لا ترى حاجة لقرارات جذرية حالياً

وشددت اللجنة في بيان على أنها "تبقى ملتزمة بشكل كامل بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ومع تبقي أكثر من أربعة أشهر على انطلاقها (مقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس)، لا حاجة في هذه المرحلة لاتخاذ أي قرارات جذرية، وأي تكهنات في هذه الفترة ستكون غير منتجة".

وتبقى دورة طوكيو أبرز حدث رياضي كبير مقرّر هذا العام لم يطله أيّ تعديل حتى الآن بسبب فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من سبعة آلاف شخص حتى صباح الثلاثاء، وأدى إلى تعليق غالبية المنافسات حول العالم في الفترة الراهنة.



وأتى بيان اللجنة الأولمبية في يوم أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول"، إرجاء بطولتيهما القاريتين اللتين كانتا مقررتين بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، إلى صيف العام 2021.

ورأت اللجنة الأولمبية أنّ: "الوضع المحيط بفيروس +كوفيد-19+ يؤثر أيضاً على التحضيرات للألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وهذا وضع يتبدل كلّ يوم"، مشجعة الرياضيين على مواصلة تحضيراتهم لأكبر حدث رياضي حول العالم: "بأفضل طريقة ممكنة".

وتابعت: "لدى اللجنة الأولمبية الدولية الثقة بأنّ الاجراءات العديدة المتخذة من قبل العديد من السلطات حول العالم، ستساعد في احتواء وضع فيروس +كوفيد-19+" الذي بات مصنفاً وباءً عالمياً، وتسبب تفشي الفيروس بإلغاء العديد من التصفيات المؤهلة للأولمبياد، لكن اللجنة الأولمبية أكدت العمل على تخطي هذه العوائق.

وأوضحت: "حتى الآن، 57 بالمئة من الرياضيين ضمنوا تأهلهم إلى دورة الألعاب (...) بشأن نسبة الـ43 بالمئة المتبقية، ستعمل اللجنة الأولمبية الدولية مع الاتحادات الدولية من أجل اتخاذ كلّ إجراءات التأقلم الضرورية والعملية لأنظمة تأهلهم إلى طوكيو 2020".