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طواف فرنسا: البلجيكي لامبيرت يفوز بالمرحلة الأولى

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فاز الدراج البلجيكي ايف لامبيرت بالمرحلة الأولى من طواف فرنسا التي أقيمت الجمعة في وسط مدينة كونبهاغن تحت الأمطار، ليكون أول من يرتدي القميص الأصفر في النسخة الـ109.

REUTERS

وأعرب لامبيرت عن صدمته لتحقيق المركز الأول بقوله "كنت آمل باحتلال أحد المراكز العشرة الأولى، لكن ليس هذا. لقد تغلبت على دراجي النخبة أمثال فان ايرت، غانا، فان در بول".

وأضاف "أنا في حالة جيدة لكني لم أتصور اطلاقاً أن أحرز مرحلة في طواف فرنسا". 
 

دراجات هوائية طواف فرنسا
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