طواف فرنسا: البلجيكي لامبيرت يفوز بالمرحلة الأولى

وأعرب لامبيرت عن صدمته لتحقيق المركز الأول بقوله "كنت آمل باحتلال أحد المراكز العشرة الأولى، لكن ليس هذا. لقد تغلبت على دراجي النخبة أمثال فان ايرت، غانا، فان در بول".

وأضاف "أنا في حالة جيدة لكني لم أتصور اطلاقاً أن أحرز مرحلة في طواف فرنسا".

