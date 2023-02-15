طريق العائلة للخروج من الفقر... كيف غيّرت المواي تاي حياة سايمابتك فيرتكس

وقبل أن يصبح بطل العالم في الملاكمة التايلاندية ويلعب دورا بطوليا في منظمة "ون"، عاش ممثل فريق فيرتكس الشهير في باتايا بتايلاند، طفولة صعبة وكابد حياة مريرة وسط عائلة فقيرة جداّ.

حياة الفقر والخصاصة

وُلد ونشأ في مدينة شيانغ راي شمال تايلاند، وقضى معظم طفولته في البحث عن الزجاجات والخردة لبيعها ومساعدة عائلته على البقاء على قيد الحياة.

بالنسبة لوالدي سايمابتك كانت الحياة في المدينة مليئة بالتحديات. كان يكافحان معا لجمع المال القليل لتوفير قوت العائلة اليومي. وفي حال لم يتمكنا من العثور على عمل، تبقى الأسرة من دون طعام طوال اليوم.

يتذكر سايمابتك: "في بعض الأحيان لم يكن لدينا شيء نأكله. في أيام أخرى، كنا نأكل بعض الأرز الممزوج بصلصة السمك ورقائق الفلفل الحار".

كان أفراد الأسرة المكوّنة من أربعة أفراد يعيشون في منزل مكوّن من غرفة واحدة شيّدت على أرض جدتهم، ويأكلون وينامون على الأرض، ويتقاسمون مروحة واحدة لمواجهة درجات الحرارة أثناء النهار والبعوض المتطفّل في الليل.

والداه كان يعملان في مواقع البناء أو المزارع المحلية. ويكسبان ما يقرب من 9 دولارات أمريكية مقابل يوم عمل كامل. لتغطية حاجيات العائلة التجأ الأب لجمع الزجاجات والخردة.

وكان يبحث سايمابتك، مع شقيقه الأصغر ووالدهما، في الشوارع عن الأشياء المهملة على أمل جني الأرباح.

تحدث عن طفولته الصعبة بقوله: "عشت الفقر منذ سن مبكّرة جداً. لم يكن لدينا شيء". أردت المزيد لعائلتي، وكان علي أن أجعل ذلك حقيقة ".

المواي تاي سبيل سايمابتك الوحيد للخروج من دوّامة الفقر

بالنظر للظروف الصعبة التي مر بها في طفولته، كانت أحلام سايمابتك بالنجاح والتفوق في رياضة المواي تاي تبدو بعيدة المنال وعصيّة عن التحقيق على أرض الواقع.

في سن الـ 11 عاما فقط، وجد سايمابتك في ممارسة رياضة المواي تاي سبيلاً أخر يمكنه من خلالها المساعدة في تخفيف عبء عائلته.

بدايته كانت في عروض محلية، لكن الأمر كان صعبا للغاية. ففرص المنافسة لم تكن مضمونة أبداً، وحتى عند دخوله الحلبة، كان يكسب في المباراة الواحدة 500 باهت تايلاندي فقط أي (ما يعادل 15 دولار).

مع ذلك، لم تثبّط عزيمة سايمابتك، الذي كان يؤمن بفنون القتال وما يمكنها أن توفره من عائدات مالية في حال عمل بجدّ في التدريب وقدّم أفضل ما لديه عندما يحين وقت المنافسة.

يقول: "الملاكمة التايلاندية تبني الأشخاص. إنها توفر الفرص الاجتماعية وطريقة للخروج من الفقر".

ينسب سايمابتك أيضاً الفضل إلى فنون القتال القديمة في تايلاند في إعطائه الزخم لتعلّم قيم مثل الانضباط، وطريقة الدفاع عن نفسه، وحتى القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية.

الأهمّ بالنسبة له هو مساعدة أسرته، وبفضل المال الذي كسبه من خلال المنافسات، تمكّن سايمابتك من تجديد منزل عائلته بالكامل ليصبح بطابقين وبأرضية من البلاط وبه مياه صالحة للشرب.

بفضل مكانته في أكبر منظمة فنون قتالية في العالم، لم يكفّ نجم المواي تاي عن مدّ يد المساعدة لعائلته، اذ اشترى أرضا وشيّد عليه منزلا جديدا لوالدته.

يقول: "المنافسة في بطولة "ون" لا تتعلّق بي فقط - إنها تتعلّق بجعل عائلتي فخورة والقدرة على مساعدتهم".

لمع إسم سايمابتك في بطولة "ون" بعد ظهوره الأول الناجح أمام ألاف الجماهير في مول آسيا أرينا في 12 نيسان/ أبريل عام 2019، خلال عرض ONE: ROOTS OF HONOR.

في تلك الليلة، واجه أونجن توبيتش وتغلب عليه في نزال وزن الديك في الملاكمة التايلاندية التي كانت واحدة من أكثر المباريات إثارة ودفعته إلى الأمام في بحثه عن لقب ONE Super Series العالمي.

الآن، يمتلك المقاتل التايلاندي، البالغ من العمر 28 عاماً، سجلاّ مثالياً في "ون" 6-3 في حين يبلغ رصيده الإجمالي الثّري 119-15-1.

