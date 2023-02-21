ضربة قاضية غيّرت حياة "الإنكشاري" جمال يوسوبوف

بسبب الإصابات المتكرّرة لم يحالف الحظ يوسوبوف البالغ من العمر 39 عاماً للمنافسة على لقب بطولة العالم لوزن الريشة لكنه ظلّ واثقاً من أن تلك اللحظة ستأتي لا محالة.

فجر السبت 25 شباط/فبراير، في حلبة ملعب "لومبيني" الشهير في تايلاند، سيحصل المقاتل التركي أخيرا على فرصته الذهبية لتتويج مشوار مثالي في "ون" استهله بضربة قاضية شهيرة غيّرت مجرى حياته.

ملحمة بيكين

"لا يهم إن فزت أو خسرت، أردت فقط خوض هذه المعركة". بهذه الكلمات علّق يوسوبوف على معركة شكّلت نقطة انطلاق نحو حياة مهنيّة مليئة بالنجاح والشهرة.

كانت أمام التركي أيام قليلة لقبول أو رفض مواجهة يودسانكلاي فيرتكس في أوّل نزال له في "ون". في النهاية وافق جمال على منافسة أسطورة الملاكمة التايلاندية في عرض DRAGON بالعاصمة الصينية بيكين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

بسجله الباهر (201 فوزاً) كان الجميع يرشّح الأيقونة التايلندية للخروج منتصرا من الموقعة. لكن "الإنكشاري" ضرب بجميع التوقعات عرض الحائط بعد أن ألحق بخصمه خسارة لم يذق طعمها منذ 10 سنوات.

وعن ذلك الانتصار الباهر قال النجم التركي: "سيبقى دائما الفوز الذي لا ينسى في مسيرتي".

الانتصار في معركته الإفتتاحية وبالضربة القاضية أمام بطل مخضرم مثل يودسانكلاي فيرتكس، غير حياة التركي ورفع أسهمه عالياّ ومنعه سمعة في الصين وروسيا.

اعترف الروسي بذلك: "اعتدت القتال في الصين كثيرا، لذلك عرف الناس اسمي. لكن الآن، أصبحت أحظى بدعم ساحق من المشجعين الصينيين. كما شعرت عند وصولي إلى موسكو أن الناس يعاملونيي بشكل مختلف وباحترام أكبر.

استمر يوسوبوف الداغستاني الأصل في فرض إسمه في فئته بفضل أدائه الجيّد وعروض القوية التي أثمرت انتصارين أخرين أمام خصمين لهما باع كبير في المواي تاي.

في نزاله الثاني، تغلب بقرار الإجماع على الفرنسي الجزائري سماي سانا ليرتقي درجة في تصنيف وزن الريشة للملاكمة التايلاندية.

في حدث ONE 159 "دي ريدر ضد بيغداش"، دوّن يوسوبوف انتصاره الثالث على التايلندي جو ناتاوت "سموكين" ليرفع رصيده القياسي إلى 54-9 ويحصل على فرصة للتنافس على بطولة العالم للمواي تاي ضد النجم المتوهّج تاوانشاي بي كي سانشاي، 23 عاماً.

يوسوبوف جاهز لمعركة الحزام الذهبي

عبّر يوسوبوف عن عدم قلقه من مواجهة تاوانشاي الذي يهيمن على الحزام الذهبي منذ فترة وقال: "أستعد لهذه المعركة على محمل الجدّ. أتدرّب بشكل جيّد. أنا جاهز عقليا وجسدياً. الآن تركيزي منصبّ على هذه المعركة بنسبة 100 %".

يعتقد التركي أن سلاح الملاكمة هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تساعده على حسم معركته ضد تاوانشاي صاحب المهارات المتعدّدة والإرادة غير القابلة للكسر.

أوضح يوسوبوف بسجلّه 3-0: "ميزتي هي الملاكمة. حتى تاوانشاي نفسه أشار إلى ذلك وقال إن لدي ملاكمة جيّدة. لطالما قلت إن الملاكمة هي ميزتي، وسأثبت ذلك".

وعن منافسه المقبل تحدث جمال، 39 عاماً: "إنه منافس شاب وقويّ. إنه سريع الحركة، ويعمل بشكل جيد للغاية على قدميه".

ينطلق عرض ONE Fight Night 7 على " beIN SPORTS 1 PREMIUM" السبت الساعة الرابعة فجراً بتوقيت مكة المكرمة.