ضربة قاضية بـ44 ثانية...البطل غير المهزوم أكبر عبدولاييف يفتتح سجلّه في بطولة "ون" بفوز مذهل

لم يستغرق عبدولاييف أكثر من 44 ثانية لتحقيق فوزه الأول في بطولة "ون" حيث استغلّ فشل نظيره الكوري في تسديد لكمة مستقيمة، ليوجّه لكمة علوية أسقطت منافسه وينقضّ عليه وينهال عليه بلكمات يسارية قوية مباشرة إلى الوجه.



حسم عبدولاييف النزال السابع، الذي خيض بقواعد الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الريشة، في العرض المكوّن من 10 نزالات، والذي شهد حفاظ سوبرلك كياتمو على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة في الحدث الرئيسي، وتتويج أليشا هيلين رودريغيز بطلةً بلا منازع في المواي تاي لوزن الذرة للسيّدات.

بهذا الفوز، رفع عبدولاييف رصيده الاحترافي النظيف في الفنون القتالية المختلطة إلى 9-0 وقد أتت ثمانية من انتصاراته عن طريق الضربة القاضية. كما فاز القرغيزي بثمانية نزالات خلال الجولة الأولى.

عبدولاييف يأمل بأن يكمل سلسلة انتصاراته في نزالاته القادمة في "ون" كي يكرّس نفسه كمنافس جدي على الحزام الذهبي للفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الريشة.

وعند سؤاله بعد نهاية النزال عن رصيده المبهر من الانتصارات السريعة، قال عبدولاييف: "نعم، أنا مستعجل للحصول على حزام بطولة العالم"، مضيفاً: "هذه فقط البداية بالنسبة لي، الأفضل آتٍ".

وتعليقاً على مجريات النزال، الذي حسمه سريعاً، قال عبدولاييف: "كنت أخطط لاستخدام كل أسلحتي الهجومية ولكنني أنهيته بلكمة علوية".

كما حصل عبدولاييف على مكافأة بقيمة 50 ألف دولار على أدائه الرائع من رئيس مجلس إدارة "ون" ورئيسها التنفيذي شاتري سيتيودتونغ.

بداية عبدولاييف الواعدة تضعه على سكّة المنافسة على حزام البطولة العالمية في الفنون القتالية عن فئة وزن الريشة الذي يحمله المقاتل الصيني تانغ كاي منذ آب/أغسطس من العام الماضي.

من جانبه، تعرض تايك، البالغ من العمر 29 عاماً، لخسارته الثالثة في سجله الاحترافي ليصبح سجلّه الإجمالي 9-3-1. وكان الكوري قد حقق فوزاً في نزاله الأول مع المنظمة على حساب الياباني ريوغو تاكاهاشي بقرار منقسم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في العرض ONE Fight Night 8، الذي أُقيم في ملعب سنغافورة الداخلي، نجح سوبرلك في الدفاع عن لقبه العالمي في الكيك بوكينغ عن فئة وزن الذرة للمرة الأولى منذ أن حصل على الحزام الشاغر بفوزه على دانيال بويرتاس خلال عرض ONE Fight Night 6 في كانون الثاني/يناير.

كما أصبحت نجمة المواي تاي أليشا هيلين رودريغيز، التي عادت للقتال بعد سنوات من الغياب، بطلة العالم بلا منازع عن فئة وزن الذرة للسيدات بفوزها بإجماع الحكّام على الأمريكية المخضرمة جانيت تود في قتال على توحيد بطولة العالم عن فئة الوزن.