ضربات قاضية وسيناريوهات مجنونة...أبرز أحداث عرض 6 ONE Friday Fights

يوم 25 شباط/فبراير على ملعب "لومبيني" مسرح الأبطال والمشاهير، تصارع 22 مقاتلا في 11 نزالا في المواي تاي والكيك بوكسينغ والفنون القتالية المختلطة.

إليك أبرز ما حصل في 6 ONE Friday Fights بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

المغربي إلياس النهاشي جاهز للمنافسة على الحزام الذهبي لوزن الديك

رغم تنازله عن لقب بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة، عاد البطل العالمي السابق المغربي إلياس النهاشي لمنافسات "ون" لكن هذه المرة في فئة وزن الديك.

أمام الإيراني علي أشقر قدرتي ساسكان، أثبت النهاشي كالعادة قدرات قتالية عالية. وفي الجولة الثانية أطلق لكمة جانبية قوية أصابت مباشرة فكّ منافسه ليحقق الفوز بالضربة القاضية.

بهذا الانتصار المذهل، رفع المقاتل المغربي سجله الاحترافي الإجمالي إلى 38-3، كما بعث برسالة تهديد واضحة لمقاتلي فئة وزن الديك مفادها أنه قادم للمنافسة بقوّة.

سيناريو مجنون في معركة الحدث الرئيسي

قلب كونغثوراني سور سوماي الطاولة على غينغسانغليك تور لاكسونغ في سيناريو متقلّب ومثير أصاب جماهير ملعب لومبيني بالجنون.

في معركة البطاقة الرئيسية بقواعد المواي تاي لوزن الذبابة، كان التبارزعنيفا بين المقاتلين لكن شيئاً فشيئاً سيطر غينغسانغليك على الوضع بفضل مهاراته العالية في الملاكمة وقوة ركلاته المنخفضة.

استمر تور لاكسونغ في استعراض قّوته في الجولة الثانية وكان في طريقة لتسجيل ضربة قاضية مستخدما اللكمات القاسية والمباشرة التي طرحت خصمه على الأرض.

ظنّ لاكسونغ أن لحظة القضاء على خصمه قد حانت، فتقدّم نحوه بنيّة تحقيق ذلك لكن حصلت المفاجأة المدوّية، عندما سدّد غينغسانغليك بيده اليسرى لكمة جانبية "هووك" أنهى بها القتال عند 1:02 من الجولة الثانية.

منحت الضربة القاضية الرائعة ممثل فريق "سور سوماي" مكافأة أداء بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي من رئيس مجلس إدارة بطولة "ون" ورئيسها التنفيذي شاتري سيتيودتونغ.

وبهذا الانتصار الباهر، حسّن كونغثوراني سور سوماي سجلّه الاحترافي الإجمالي إلى 61-14-1.

أسرع ضربة قاضية من أصغر مقاتل

في أعلى درجات التفاؤل، لم يكن الشاب جوهان غزالي يتوقع تحقيقه لبداية مثالية في بطولة "ون" مشابهة لما حصل معه يوم السبت في ملعب لومبيني.

المقاتل الشاب، البالغ من العمر 16 عاماً، فاز بالضربة القاضية على باديتسوك فيرتكس في نزال المواي تاي عن فئة وزن الذبابة.

أمام جمهور صاخب، سدّد الماليزي-الأمريكي لكمتين واحدة يسارية وأخرى يمينية أصابت مباشرة فكّ ممثل فريق "فيرتكس جيم" وأسقطته بالضربة القاضية في 16 ثانية فقط من بداية المعركة.

الضربة القاضية الخاطفة، أكسبت غزالي مكافأة أداء بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي، ورفعت رصيده في المواي تاي والكيك بوكسينغ إلى 20-6.

ثلاث جولات قتالية حماسية وفوز بقرار الإجماع

مقاتل شاب أخر صنع الحدث في حلبة "لومبيني"، وهو خونسويكليك بومديكسين الفائز بقرار إجماع الحكّام في نزال مواي تاي عن فئة وزن الذرة.

بعد صراع محتدم امتد لثلاث جولات، نجح المقاتل البالغ من العمر 17 عاماً، في التغلب على منافسه كوكو سور سوماي وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي.

يبلغ رصيد خونسويكليك الإجمالي 72-20-5، بينما يملك كوكو سجلا إجماليا إلى 80-19-2 بعد ظهوره الأول في بطولة "ون".

الوحش البلغاري يعصف بآمال التونسي حولي

في أول نزال له في بطولة "ون"، كشّر البلغاري بوغدان شوماروف عن أنيابه وحقق انتصارا كاسحا في مواجهة بقواعد الكيك بوكسينغ عن فئة الوزن الخفيف.

احتاج المقاتل البلغاري لـ 1:15 من الجولة الأولى، لينهي منافسه التونسي مروان حولي بشكل سريع. ففي المرة الأولى وجه شوماروف لكمة يمينية أخضعت مروان لعملية عدّ الحكم إلى الثمانية.

أصر البلغاري على إنهاء النزال سريعا، وكان له ما أراد عندما أطلق لكمة يمينية قاضية نحو فك منافسه التونسي الذي تهاوى على الأرض دون حراك.

بهذا الفوز، رفع شوماروف رصيده الاحترافي الإجمالي إلى 16-2-1، كما حصل على مكافأة أداء بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي.

