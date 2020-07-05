صيف لا مثيل له على beIN!

من قبل beIN SPORTS July 5, 2020 09:58 استمتع هذا الصيف بمغامرات غنية بأقوى المباريات الرياضية ولا تفوت أحدث أفلام السينما ومسلسلات الدراما وبرامج الأطفال الممتعة. شاهد كل هذا فقط على beIN!