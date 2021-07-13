صندوق قطر للتنمية والمركز الدولي للأمن الرياضي يوقعان اتفاقية لتمكين الشباب في ليبيا من خلال الرياضة

وستكون هذه الاتفاقية المشتركة بمثابة دراسة متعمقة لتقييم وضع الشباب الليبي وتطلعاتهم ودورهم المحتمل في إعادة الإعمار بعد الصراع كعوامل للتغيير الإيجابي.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من إمكانات الرياضة كأداة لتسهيل تنمية المهارات وإعادة الاندماج في حالات ما بعد الصراع والتماسك الاجتماعي للشباب والأطفال، وبما أن الأنشطة الرياضية يمكن أن توفر فرصاً لتعزيز التماسك والوئام الاجتماعي، دعا صندوق قطر للتنمية الآن بشكل متزايد لأهمية الاعتراف بالرياضة واستخدامها كأداة فعالة في الجهود الإنسانية والإنمائية وبناء السلام.

وتأتي الاتفاقية ضمن الشراكة المستمرة بين صندوق قطر للتنمية ومبادرة "احفظ الحلم"، وهي منظمة عالمية غير ربحية من المنظمات والأفراد والرياضيين الذين يؤمنون بقوة الرياضة لبناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولية.

وسيكون المشروع المشترك بمثابة دراسة متعمقة لتقييم وضع الشباب الليبي وتطلعاتهم ودورهم المحتمل في إعادة الإعمار بعد الصراع كعوامل للتغيير الإيجابي.



