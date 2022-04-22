صفقة تاريخية لإيطاليا لاستضافة بطولة بريميير بادل الكبرى في شهر مايو القادم

وأكّد الاتحاد الدولي للبادل، والاتحاد الإيطالي للتنس، وسبورت إي سالوت (وكالة الرياضة التابعة للحكومة الإيطالية) فخرهم بالإعلان عن استضافة ايطاليا لإحدى بطولات بريميير بادل الكبرى في مايو القادم، وذلك كجزء من صفقة جديدة متعددة السنوات. تعد وبريميير بادل – الجولة العالمية الرسمية تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل، وبدعم من رابطة اللاعبين المحترفين، وشركة قطر للاستثمارات الرياضية.



وستقام البطولة السنوية من الفئة الأولى، التي ستعرف باسم بطولة بريميير بادل الكبرى إيطاليا، في استاد فورو إيتاليكو التاريخي في روما، وذلك ابتداءً من 23 من شهر مايو القادم وحتى 29 منه. كما ستقام التصفيات المؤهلة يومي 21 و22 من شهر مايو، على أن تقام القرعة الرئيسية وفقا لنتائج التصفيات.

ومع الإعلان عن بطولة بريميير بادل الكبرى إيطاليا 2022، تكتمل قائمة البطولات الأربع الكبرى للجولة الرسمية الجديدة وهي: إيطاليا، فرنسا، المكسيك، وقطر، حيث سيتنافس اللاعبون على 2000 نقطة تصنيف بالإضافة الى جوائز مالية قياسية بما يتماشى مع جميع "البطولات الكبرى" لجولة بريميير بادل الجديدة.

وكانت بريميير بادل قد أعلنت في وقت سابق هذا العام عن تنظيم عشر بطولات لعام 2022، بما في ذلك أربع بطولات كبرى من الفئة الأولى، حيث الانطلاقة كانت مع بطولة Ooredoo قطر الكبرى 2022 التي أقيمت في الدوحة في مارس الماضي. وبالإضافة الى بطولة بريميير بادل الكبرى إيطاليا التي ستقام خلال شهر مايو القادم، تشمل الفئة الأولى لجولة بريميير بادل الرسمية الجديدة، بطولة بريميير بادل الكبرى باريس من داخل استاد رولان جاروس، التي ستقام في الفترة الممتدة بين 11 و17 من يوليو القادم، وبطولة بريميير بادل الكبرى المكسيك التي ستقام في نادي سونوما أون مونتيري المكسيكي وذلك في الفترة الممتدة بين 28 من شهر نوفمبر وحتى 4 من شهر ديسمبر القادمين.

وتعكس الصفقة الجديدة الرؤية الاستشرافية التي يتمتع بها الاتحاد الإيطالي للتنس وسبورت إي سالوت، لمستقبل هذه الرياضة في إيطاليا - البلد الذي يتقدم بسرعة ليصبح أحد أكبر الأسواق لرياضة البادل. فوفقا للإحصاءات الصادرة عن المرصد الوطني للبادل، فإن شعبية رياضة البادل في إيطاليا نمت بمعدل 5 أضعاف منذ أوائل عام 2020 وذلك بالاستناد الى عدد ملاعب البادل التي تم انشاؤها، في حين تزايدت أعداد المدارس واندية البادل بمعدل 3 أضعاف ما كانت عليه سابقاً.

وبهذه المناسبة، قال السيّد ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية: "لحظة تاريخية جديدة في مسيرة تطوير رياضة البادل ضمن إطار جولة بريميير بادل الجديدة، سواء في أوروبا أو على صعيد عالمي. كما تعد إيطاليا بلداً شغوفاً نحو الرياضة العالمية، حيث ستوفر روما موقعاً استراتيجياً جديداً للاعبين المحترفين لإظهار مواهبهم على الساحة العالمية".



من جهتها قالت السيدة فالانتينا فيزالي، وكيل وزارة الرياضة في الحكومة الإيطالية: "خلال العامين الماضيين، أظهرت الرياضة مرونة كبيرة وحققت نتائج متعددة، مما منحنا ارتياحا كبيرا لجهة الرياضة في إيطاليا. لقد نمت رياضة البادل بشكل كبير في ايطاليا من حيث عدد الهواة والمحترفين. إن التآزر في العمل بين الاتحاد الايطالي للتنس والرياضة والصحة والاتحاد الدولي الذي مكننا من استضافة احدى بطولات بريميير بادل الكبرى من الفئة الأولى في روما - مباشرة بعد المباريات الدولية للتنس – يزيدني سعادة ورضا. انه انجاز مميّز ليس فقط للاتحاد، ولكن للرياضة الإيطالية، حيث يؤكد أن النشاط الرياضي شائع ويجب أن يكون للجميع. إنّ هذه الصفقة هي بمثابة انجاز ليس فقط للاتحاد الإيطالي للتنس، بل للرياضة الإيطالية بشكل عام، حيث يؤكد على مدى أهمية وانتشار النشاطات الرياضية وضرورة توفيرها للجميع. إنّ استضافة البطولة على ارض استاد فورو إيتاليكو في روما سيجعل هذه البطولة فريدة من نوعها، وأنا على يقين بأنها ستكون لحظة رياضية عالية المستوى بامتياز، حيث لم يسبق لأي رياضة في إيطاليا أن حققت مثل هذا النجاح في وقت قصير كرياضة البادل: فهي لا تتطلب إعدادا تقنيا طويلا، ومن السهل جدا تعليمها لمختلف الفئات العمرية، مما يؤكد حقاً أن الرياضة يجب أن تكون للجميع ويمكن ممارستها في كل مكان".

كما قال السيّد لويجي كارارو، رئيس الاتحاد الدولي للبادل: "إنّها لحظة استثنائية ومميّزة لرياضة البادل في إيطاليا، فبفضل الجهد والعمل الجاد الذي قامت به المؤسسات الرياضية والأندية واللاعبون (الهواة والمحترفون على حد سواء) نمت رياضة البادل بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية. كما إنه لمن دواعي سرورنا أننا تمكّنا من أن نأتي ببطولة بريميير بادل الى إيطاليا. واليوم أستطيع أن أقول بثقة مطلقة للمشجعين في روما ولملايين المشاهدين حول العالم أن يرتقبوا بطولة بريميير بادل والجولات عالمية المستوى الشهر المقبل من على أرض ملعب فورو ايتاليكو".

وعلّق السيّد أنجيلو بيناغي، رئيس الاتحاد الإيطالي للتنس: "يسرنا الإعلان عن هذه الاتفاقية التي ستستضيف بموجبها روما بطولة بريميير بادل الكبرى في أحد أكثر المواقع تميزا في الجولة، باركو ديل فورو إيطاليا. لقد أبصر هذا الإنجاز النور بفضل التعاون الكبير مع الاتحاد الدولي للبادل وسبورت إي سالوت والحكومة الإيطالية - مع إظهار التزام الاتحاد الايطالي للتنس بالنمو السريع للرياضة على كافة الأصعدة، سواء للمحترفين أو للهواة. كما إنه يؤكد على مهام الاتحاد الايطالي للتنس في تنظيم بطولات كبرى وعالمية المستوى، حيث تضاف اليوم بطولة بريميير بادل الكبرى إيطاليا الى قائمة الاتحاد المذهلة التي تشمل بطولة إنترنازيونالي بي إن إل دي إيطاليا، ونهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس، ونهائيات إنتيزا سان باولو نيكست جين لرابطة محترفي التنس، وكأس ديفيس - راكوتين".

ومن جهته علّق السيّد فيتو كوزولي، الرئيس والمدير التنفيذي لسبورت إي سالوت: "إنها لحظة مميّزة للرياضة في إيطاليا – التي ستقام على أرض استاد فورو ايتاليكو الساحر – كما انها لحظة استثنائية لرياضة البادل على المستوى العالمي. نحن سنعمل على جعل البطولة حدثاً استثنائياً، كما اننا فخورون بشراكتنا مع بريميير بادل تحت إدارة الاتحاد الدولي للبادل."

كما علّق مجلس إدارة رابطة لاعبي البادل المحترفين: "إن اللاعبين سعداء جداً بأن بطولة بريميير بادل ستقام في إيطاليا، التي تعدّ واحدة من أهم الدول الصاعدة لرياضتنا. نحن على ثقة بان المرافق والتنظيم الخاص بالبطولة سيكونان على مستوى عالمي، بالإضافة الى الرعاية الخاصة التي ستوفر لكافة اللاعبين. كما يسرنا أنّ رياضتنا تنمو من حيث الشكل والمكانة والاحتراف على صعيد أوروبا وفي جميع انحاء العالم في إطار جولة بريميير بادل الجديدة".

وستنقل بطولة بريميير بادل الكبرى إيطاليا الى المشاهدين في جميع انحاء العالم عبر مجموعة من القنوات الرياضية العالمية مثال ESPN (أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي)، Sky Sports (إيطاليا والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا والنمسا وسويسرا)، beIN SPORTS (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جنوب شرق آسيا، أستراليا، نيوزيلندا، فرنسا، تركيا)، Viaplay (السويد، الدنمارك، النرويج، فنلندا، أيسلندا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، وهولندا) وغيرها الكثير من القنوات العالمية.