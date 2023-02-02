صراع الفوز الأوّل في بطولة "ون"... خبرة شورفا تتحدى طموح بيتسوكومفيت

في نزال مواي تاي عن فئة وزن الذبابة، سيجلب نجما "فنّ الأطراف الثمانية" أسلوبين مماثلين إلى الحلبة. شورفا يمتلك لكمات يمينية قوية وغريزة عدوانية، بينما يتسلّح بيتسوكومفيت بقبضتيه وشراسته وقدرته على التحمّل.

شورفا لتجاوز هزيمة نزاله الإفتتاحي في "ون"

العام الماضي، وفي أول نزال له بأكبر منظمة للفنون القتالية على مستوى العالم، تعرّض شورفا لهزيمة بالضربة القاضية التقنية في الجولة الأولى أمام الروسي تاجير خليلوف.

يعلم شورفا بسجله الرائع 100-43-8، أنّ تجاوز تلك الهزيمة وآثارها، يتطلب إظهار أفضل ما لديه داخل حلبة ملعب "لومبيني" للملاكمة.

ابن الـ29 عاماً، أبدا جاهزيته على المستويين البدني والذهني لتبادل الضربات مع الشرس بيتسوكومفيت.

وقال: "استعديت بقبضتيّ ومرفقيّ، كما سأواجهه في هذا القتال بأسلحة أخرى. لن يفلت مني بسهولة".

المقاتل التايلاندي صاحب الخبرة الكبيرة متعطّش لتحقيق فوزه الأول في "ون"، وهو لن يتوانى عن إفراغ أفضل ما في جعبته بهدف هزم خصمه وإثبات أنه بين أفضل المقاتلين في فئته، وأكد: "هذه المرة، سوف يتم ملاحظتي في بطولة "ون".

لكن من المتوقع أن يشكل بيتسوكومفيت بوي بانغنا بطل العالم في المواي تاي في ملعب راجادامنيرن، عقبة صعبة أمام المخضرم شورفا.

اللاعب الشاب البالغ من العمر 24 عاماً يتطلع لتقديم أداء مثير للعجاب وتحقيق بداية مثالية في أول معركة له تحت راية المنظمة.

بيتسوكومفيت بوي بانغنا لن يكون لقمة سائغة

التايلاندي صاحب السجل المثالي 60-26، يعتمد في أسلوبه القتالي على التقدم وتسديد اللكمات والركلات دون توقّف، وأيضا على قبضتيه وشراسته وقدرته على التحمّل.

لخوض هذا النوع من المعارك ضد مقاتل عدواني لا يتخذ أبدا خطوة إلى الوراء، يخطّط بيتسوكومفيت لاستخدام نهج تكتيكي ناجع يقوده لطريق النصر.

قال ممثل فريق "آن سوخومفيت": "قوة شورفا هي عدوانيّته. تتمثّل خطة لعبتي في هذه المعركة في محاولة مواجهة كل ما يرميه نحو وجهي، وإيجاد فرصة لضربه بحدّة، وتحسين مهاراتي في حركة القدم لأنني بحاجة إلى تفادي اللكمات أكثر من قتال الملاكمة التايلاندية النموذجي. وأكد: "أخطط لضرب شورفا".

على الرغم من مواجهته لخصم صعب المراس، يبدو بيتسوكومفيت متلهفا لبدء مسيرته في "ون" وتحقيق إنطلاقة سريعة خلال ONE Friday Fights 3.

النجم الصاعد في المواي تاي يأمل الجمعة في ظهور أوّل مهيمن وفوز مستحق يمنحه الثقة ويحفزه على تقفي آثار الأبطال التايلاندين المشهورين في أكبر منظمة لفنون القتال في العالم.

سقف طموحات بيتسوكومفيت في "ون" عالية جدا، فهو يصبو ليكون رقم واحد في فئة (135 رطلا)، كما يريد بلوغ الشهرة العالمية مثل قدوته- بطل العالم في الملاكمة التايلاندية لوزن الذبابة، رودتانغ جيتموانيون- إنّه ممكن.

يقول بيتسوكومفيت: "أريد أن أسير على خطى رودتانغ. إنه مثلي الأعلى. أحب روحه القتالية وتصميمه على النجاح في بطولة "ون" وأن يكون مشهورا في جميع أنحاء العالم. أريد حقا أن أكون مثله".

حلم بيتسوكومفيت بالنجاح مشروع وتقفي أثر البطل رودتانغ أمر محفز، لكن أمامه طريق طويل وشاق لقطعه. نزاله الأول خلال عرض ONE Friday Fights 3، قد يشكل خطوة أولى ثابتة في مسيرة مبشّرة لكن يجب عليه أوّلا التغلب على خصمه الصعب.

عرض ONE Friday Fights 3 ينطلق الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ويُعرض على قناة "بي إن سبورت بريميوم 1".

