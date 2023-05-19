شجار قديم يؤجّج لهيب الصراع بين كايد روتولو وتومي لانغاكير

روتولو "معجزة الجوجيتسو" سيواجه منافسا من النخبة في الحدث الرئيسي المشترك لعرض ريجيان إيرسيل ضد الروسي ديميتري مينشيكوف في ONE Fight Night 11.

لن يكون رهان المواجهة السبب الوحيد لرفع درجات التوتر بين المصارعين بل أضافت حادثة سابقة القليل من النار إلى معركة اللقب العالمي لمصارعة الإخضاع للوزن في 10 حزيران/ يونيو المقبل.

بعد حصوله على أهم الألقاب في الجوجيتسو، بطولتي "ون" ونادي أبوظبي للقتال (ADCC)، يشعر روتولو أن الجميع يطارده لانتزاع هذين اللقبين منه لكنه في الوقت ذاته لا يخشى أبدا التحديات ولا يبدو خائفا من دوره الجديد في قمة مصارعة الإخضاع.

يعلم ممثل فريق ATOS أن لانغاكير 29 عاما عدو لدود، لكنه يرحب بالتهديد ويشعر بالثقة في قدرته على تحييده. وقال: "تومي خصم رائع. إنه قوي ومرن للغاية، وهما شيئان يصعب التعامل معهما في الآن نفسه".

وأضاف روتولو : "لقد بدا رائعا في مباراته ضد ريناتو كانوتو، وهو منافس رفيع المستوى. لديه بعض الانتصارات الكبيرة. سيكون من الصعب التغلب عليه لكنني أعتقد أنه إذا كان بإمكان أي شخص القيام بذلك، فسيكون أنا".

تحقيقه لثلاثة انتصارات ملحمية متتالية في "ون" رفع منسوب الثقة لدى الأمريكي وجعله يتحدى خصمه المقبل بقوله:"بالتأكيد أنا أحترم مهاراته كمصارع، وأعلم أنه خطير، لكنني لا أعتقد أن هناك أي طريقة في هذا العالم يمكنه أن يخضعني بها. أعتقد أنني سأكون قادرا على إسقاطه وتقديم أداء مهيمن بالتأكيد".

روتولو يكشف سبب توتر العلاقة مع لانغاكير

كشف روتولو مؤخرا عن خلفية درامية ربما ستزيد من لهيب معركته المرتقبة ضد المصارع النرويجي غير المهزوم 2-0.

فبعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للقتال في أبوظبي ( (ADCCعام 2022، شبّ خلاف بينه وبين لانغاكير قد يأخذ نزالهما المقبل إلى مستوى أخر.

ويعترف الأمريكي هادئ الطبع عادة: "في حفلة ADCC السابقة، كان الوضع مجنونا بعض الشيء. توجه إليّ لانغاكير وقال لي: "متى سنتقاتل؟" تبادلنا بعض الكلمات. وبعد ذلك، مسكته وحملته عاليا".

وأضاف روتولو: "يمكنني أن أضربك الآن. أنت محظوظ لأنني لن أفعل ذلك". قلت له: "أعدك، عندما أحاربك، سأخضِعك. لذا يجب عليّ أن أخضعه".

حاليا هدأت الأوضاع بين المصارعين اللذين تبادلا الرسائل النصية بينهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي لكن البطل العالمي لا يخفي أن تلك الحادثة خلفت نوعا من التوتر.

وصرح الكاليفورني: "أعتقد أن وجود خصم لديك القليل من التوتر معه يثيرني أكثر من أي شيء آخر. أريد فقط أن أخضعه بشكل سيء. من اللحظة التي أخطو فيها إلى الحلبة، سأكون جاهزا بدنيا لأحصل على هذا الإخضاع".

إلى جانب مواجهة روتولو ولانغاكير، يتضمن عرض ONE Fight Night 11 الذي سيبدأ الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة ويُبثّ مباشرةً عبر "beIN SPORTS"، مجموعة من المعارك الأخرى الصاخبة منها دفاع ريجيان إيرسيل عن حزامه الذهبي في الملاكمة التايلاندية (مواي تاي) عن فئة الوزن الخفيف ضد الروسي ديميتري مينشيكوف.

