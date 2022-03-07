شبكة ESPN تنال حقوق بث بطولة البادل العالمية في أميركا اللاتينية

وأعلن القائمون على بطولة البادل العالمية الرسمية الجديدة التي ستكون بإدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل، وبدعم من اتحاد اللاعبين المحترفين، وشركة قطر للاستثمارات الرياضية، عن الاتفاق مع شبكة ESPN الإعلامية، لتكون شريكاً إعلامياً رسمياً لبث البطولة في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى والمكسيك والبحر الكاريبي.

ووقّعت ESPN اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للبادل تمتد لأربع سنوات قادمة لتكون بذلك موطن رياضة البادل في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية حتى 2025.

والجدير بالذكر، أن البطولة الجديدة للبادل هي البطولة الرسمية الوحيدة تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل، التي ستدرج ضمن التصنيفات الرسمية للاعبين من قبل الاتحاد، بالإضافة إلى نيلها رعاية واسعة من قبل المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية.

ومن الجهة التنظيمية، تنفرد البطولة الرسمية الجديدة التابعة للاتحاد الدولي للبادل، بانضمام ممثلين عن اللاعبين المحترفين إلى مختلف اللجان والهيئات التنظيمية، وذلك بهدف إعطائهم حق المساهمة المباشرة في تشكيل مستقبل رياضتهم.

