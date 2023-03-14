سينساموت كلينمي ينسب لأخيه الأكبر فضل نجاحه في الملاكمة التايلاندية

يدين النجم التايلاندي بالكثير من نجاحاته في الملاكمة التايلاندية (مواي تاي) لأخيه الأكبر، سودساكورن سور كلينمي، الذي واظب على دعمه حتى بلغ مستويات مقاتلي النخبة.

يتذكر سينساموت (80 فوزاً و17 هزيمة و3 تعادلات): "كان أخي أكبر مني بعشر سنوات. وذات مرة عندما كنا نتصارع، آذاني بشدة لدرجة أنني نُقلت إلى المستشفى. كان يؤذيني دائما لأنه كان يريد أن يجعلني قويّاً".

سودساكورن هو بطل مواي تاي شهير في تايلاند. والآن، هو أحد المدربين الذين يساعدون سينساموت على تحقيق النجاح في الساحة العالمية. قال سينساموت: "أخي هو مدربي الآن وتعلمت منه الكثير".

بدأ سينساموت في ممارسة فن اللأطراف الثمانية منذ سن الرابعة وكان شقيقه الأكبر أكثر المحفزين له وكان يشجعه على المضي قدما ويبقيه دوما في المسار الصحيح رغم العراقيل التي واجهته في البداية.

بعد سنوات من العمل المضني والمستمّر، قاد الأخ الأكبر سينساموت إلى تحقيق حلمه بالمنافسة في بطولة "ون". وكان فوزه الأوّل المذهل بالضّربة القاضية ضد المهاجم الأسطوري نيكي "ذا ناتورال" هولزكن في آذار/ مارس عام 2022 لحظة فارقة لكليهما.

عن تلك اللحظات المثيرة تحدث سينساموت: "عندما انتهى القتال مع هولزكن، بكى أخي الأكبر وأرسل لي رسالة تقول: "أنا سعيد بك". عندما قرأته، انفجرت بالبكاء أيضا. قال إنني نجحت أخيرا وأن حلمي قد تحقق. لقد حاولت أن أجعله فخورا".

في الواقع، يعتقد المقاتل البالغ من العمر 27 عاما أنه لولا دعم شقيقه الأكبر غير المحدود له لما بلغ مثل هذا المستوى اطلاقا، وأوضح: "بالطبع، أخي كان ولا يزال مصدر إلهامي الأكبر. إنه السّبب في أنني ما زلت أقاتل اليوم. لقد توقف العديد من أصدقائي الذين بدأوا معي عن التدريب لكنني لم أفعل ذلك لأن أخي يشجعني دائما على المضي قدماً".

اليوم، يحرص الأخ الكبير على تعزيز مكانة كلينمي الصغير في عالم المواي تاي، ويدفعه نحو تحقيق هدفه المنشود وهو أن يصبح بطلا عالميا لـ "ون" في فئة الوزن الخفيف.

بعد ضياع الفرصة الأولى للفوز بالحزام الذهبي للمواي تاي للوزن الخفيف، يجد التايلاندي الصاعد نفسه أمام فرصة أخرى لكتابة التاريخ في بيت فنون القتال في العالم.

في الحدث الرئيسي لعرض 9 ONE Friday Night، سيتواجه سينساموت في نزال عودة على ملعب لومبيني للملاكمة مع بطل العالم في رياضتين (الكيك بوكسينغ والمواي تاي) الهولندي السورينامي ريجيان أيرسيل.

منذ سنوات يتمنى ممثل فريق Venum Training Camp تحقيق حلم طفولته وقال في تصريحات سابقة: "لم أفز أبداً ببطولة العالم، ولم أكن يوماً بطلاً، لكنني سأنتزع الحزام الذهبي من بطل لأصبح بطلاً. ويجب أن أكون بطل العالم في ون".