"سينافس على الحزام": حبيب نور محمدوف يشيد بمقاتل بطولة "ون"

حبيب، الذي يُعتبر أحد أبرز المقاتلين في تاريخ الرياضة، يشرف على تدريب إزاغاخماييف ويعتبر الأخير أفضل مقاتل في فئة الوزن الخفيف ضمن فريق Eagles MMA.

وبعدما حقق فوزين على الأمريكي جيمس ناكاشيما والصيني زهانغ ليبنغ في بطولة "ون"، يبحث إزاغاخماييف، المُصنف رابعاً في فئة الوزن الخفيف، عن فوزه الثالث على التوالي عندما يواجه الياباني شينيا أوكي في نزال ضمن عرض ONE 163.

وقال محمدوف: "حقق ساجد فوزين في "ون" وأمامه معركة ضد نجم كبير جداً في عالم الفنون القتالية المختلطة، شينيا أوكي. إذا أسقطه بالضربة القاضية أو أنهاه على الأرض، أعتقد أنه يجب أن يخوض معركته التالية على اللقب".

ويتذكّر حبيب معركة إزاغاخماييف الصعبة ضد زهانغ ليبنغ، قائلاً: "نعم، كان ليبنغ خصماً جيداً، لكنني لم أر منه أي محاولات لمفاجئة ساجد".

ويضيف: "بالتأكيد، في الفنون القتالية المختلطة دائماً هناك فرصة لحدوث لكمة محظوظة، لكن في المقابل هناك مجموعة مهارات أخرى يجب أن يمتلكها المقاتل مثل المصارعة والقدرة على التحمل وتقنيات الهجوم والضرب".

حبيب يشيد بساجد: لدي ثقة كبيرة به

حبيب هو أكثر من يعلم حجم قدرات إزاغاخماييف ويراقب تطور أدائه في التدريبات والنزالات عن كثب.

ويؤمن حبيب بأن مهارات إزاغاخماييف وخبرته المكتسبة ستجعله أفضل مقاتل في العالم، مضيفاً اعتقاده بأن ترسانة الهجومية للمقاتل البالغ من العمر 28 عاماً ستفاجئ جمهور الفنون القتالية.

وقال حبيب: "إنه يكتسب المزيد من الخبرة بعد كل قتال، وقريباً، سيكون الأفضل ليس فقط في فريقنا، ولكن في العالم. لدي ثقة كبيرة فيه. تتوقع الجماهير أن يكون لساجد مهارات جيدة في المصارعة، لكنه يمكن أن يفاجئهم بمدى جودته في القتال بقدميه. كما يمتلك أيضاً ضربات قوية بالمرفقين واليدين".

وأضاف: "لم يتمكن أحد من إيقافه بعد، لكن في اللحظة الذي سيتمكن فيها الخصم من التعامل مع مصارعة ساجد، سوف يكون الأخير مجبرا على استخدام ضرباته القاسية والاستفادة منها".

ويتعيّن على إيزاغاخماييف استخدام كل أدواته القتالية وخبرته المكتسبة في معركته القادمة ضد بطل العالم السابق عن فئة الوزن الخفيف، والمنصف خامساً ضمن هذه الفئة، شينيا أوكي، في عرض ONE 163.