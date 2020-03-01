سومو بلا جمهور في اليابان بسبب فيروس كورونا

يأتي ذلك قبل أشهر من استضافة العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وأتى القرار بشأن الدورة المقررة بين الثامن من آذار/مارس و22 منه في مدينة أوساكا، بعد اجتماع طارئ عقده الاتحاد اليوم.

وأوضح الأخير في بيان عبر موقعه الالكتروني "اتخذنا هذا القرار للمساعدة في الحد من انتشار المرض (...) نأمل تفهمكم".

وتعد مصارعة السومو من الرياضات الأكثر شعبية في اليابان. وبحسب الأرقام الرسمية، بيعت كل التذاكر المخصصة للدورة، وكان من المقرر ان يحضر منافستها نحو سبعة آلاف شخص يومياً.

وسجلت اليابان 230 حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19"، وخمس وفيات.

وأثّر انتشار الفيروس على العديد من الأحداث الرياضية في دول العالم، لاسيما عبر إرجاء منافسات مقررة أو إلغاء أخرى، ومنع المشجعين من حضور العديد من الأحداث الرياضية خوفا من تفشي المرض.

وعدّلت اليابان جدول العديد من الأحداث الرياضية المقررة، إذ تم إرجاء مباريات كرة القدم المحلية إلى 15 آذار/مارس، وإقامة اللقاء بين اليابان وضيفتها الاكوادور ضمن منافسات كأس ديفيس لكرة المضرب (في السابع من آذار/مارس والثامن منه)، خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين.

وباتت حصيلة وباء كوفيد-19 تقارب ثلاثة آلاف حالات وفاة من أصل أكثر من 86 ألف إصابة في حوالى ستين بلداً، من بينها نحو 80 ألف إصابة و2870 وفاة في الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى.

وأثار انتشار الفيروس مخاوف من تأثيره على الأولمبياد الصيفي الذي تستضيفه طوكيو بين 24 آب/أغسطس والتاسع من تموز/يوليو المقبلين.

لكن اللجنة المحلية المنظمة أكدت في الأيام الماضية مضيها في تحضيراتها كما هو مقرّر، بينما شدّد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ على التزام الأخيرة "تماماً بألعاب أولمبية ناجحة في طوكيو اعتباراً من 24 تموز/يوليو".