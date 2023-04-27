سولديتش لكاديستام: أبرز لحظاتي على "يوتيوب" لا تعكس حقيقتي

يتوقّع سولديتش، الذي يبحث عن أول انتصار له في "ون" أن تكون مواجهة فئة وزن الوسط بينه وبين السويدي الملقب بـ "قاطع الطريق" جنونية إلى أبعد حدّ.

قبل خوض المعركة الطاحنة، داخل حلبة مركز "فيرست بنك سنتر" بمدينة برومفيلد، كولورادو، بدأ الكرواتي المُلقّب بـ"روبوكوب" حربه النفسية مع خصمه من خلال تصريحات تحمل طابعا تحذيريا.

سولديتش البالغ من العمر 28، يرى أن مشاهدة السويدي لملخصات نزالاته على مواقع التواصل الإجتماعي تبدو غير كافية لفهم وتحليل أسلوبه القتالي وقال الكرواتي: "في الواقع مستواي أفضل بكثير مقارنة بأبرز لحظات معاركي على يوتيوب".

الكرواتي صاحب الألقاب العديدة في أوروبا والانتصارات الساحقة 20 انتصاراً منها 17 بالضربة القاضية أوضح قائلا: "لا يمكن للناس تخيل الفرق بين مشاهدتي على يوتيوب وبين متابعة معاركي مباشرة. حقا سيشعرون بالإثارة التي أجلبها معي. سيعرف كاديستام كل هذا. إنه شيء مختلف".

واصل النجم الكرواتي تصريحاته الممزوجة بالثقة والاستفزاز: "لدي أيضا خبرة أكثر منه. أعتقد أنني واجهت خصوما أفضل منه من قبل. أحاول دائما إنهاء خصومي".

يدّعي سولديتش أنه قادر على تجاوز أسلوب كاديستام القتالي المعروف بالاندفاع والعدوانية المفرطة وقال: "إنه نوع من الرجال الذين يقتلون أو يقتلون. ليس جيدا بالنسبة له إذا فعل هذا معي. إذا قاتلني وقوفا لفترة طويلة، سيقع في مشكلة كبيرة. أنا مقاتل شامل. أستطيع أن أفعل كل شيء. أخطط دائما لمواصلة المضي قدما وتدمير هؤلاء الرجال".

بفضل خبرته الطويلة في القتال في أوروبا، يبدو الكرواتي جاهز لما سيجلبه منافسه إلى الحلبة من حماس وثقة مؤكدا أنه فاز سابقا على رجال كانوا متحمسين لهزيمته. وأشار: "سيدخل كاديستام بثقة عالية لدرجة أنه سيرتكب أخطاء. لا يمكنك السيطرة على كل شيء في القفص بسبب الأدرينالين. قلت من قبل إنك واثق، وسنرى".

يدرك "روبوكوب" حجم تهديد السويدي الذي حقق مؤخرا فوزين متتاليين بالضربة القاضية وسجل مكون من 14 انتصارا و7 هزائم: "هو بطل عالمي سابق في "ون". أرى أنه مهاجم جيد وصعب المراس. يتميز بمهارات في الملاكمة التايلاندية، لديه مرفقين وركبتين قويتين. إنه يحاول دائما تقديم عرض جيد".

لا يشك أحد أن زيبازتيان مهاجم شرس ولا يستسلم بسهولة لكن هذه الاستراتيجيات لن تكون مجدية وفق تعبير سولديتش: "يريد مفاجأتي. ربما سيحاول إخضاعي. في فنون القتال المختلطة عليك تكون مقاتلا شاملا في كل شيء: الكيك بوكسينغ، الملاكمة التايلاندية، المصارعة، الجوجيتسو، والإخضاع".

الكرواتي بطل العالم في منظمة KSW الأوروبية الشهيرة عن فئتي وزن الوسط والمتوسط يضيف: "واجهت عديد المصارعين طوال مسيرتي المهنية. يحاولون دائما إنزالي. كل من يقف ضدي سيواجه مشكلة كبيرة".

توقع ممثل فريق UFD Gym نتيجة مباراته ضد "قاطع الطريق" السويدي بقوله: " كما هو الحال دائما، سأحاول إنهاءه. أحاول دائما تقديم عرض رائع. أحتاج فقط إلى أن أكون بصحة جيدة. أنا مستعد ومنضبط للغاية. أنا لا أرتكب أخطاء".

بطاقة العرض المليئة بالنزالات الحماسية ستشهد صراعا ضاريا على بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة لوزن الذبابة بين ديميتريوس جونسون وأدريانو مورايس في الحدث الرئيسي.

كما يشهد العرض نزالاً مرتقباً بين المكسيكي الوافد الجديد إلى بطولة "ون" إدغار تاباريس النجم التايلاندي رودتانغ جيتموانيون على لقب الأخير العالمي في المواي تاي لوزن الذبابة.

بالإضافة إلى ذلك، يخوض اليمني أسامة المروعي نزاله الأول في بطولة "ون" عندما يواجه الأميركي ميكي موسوميشي على بطولة العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة.