سوبرلك يدافع عن لقبه العالمي ويوجّه رسالة لرودتانغ

سوبرلك، المُلقّب بـ"ذا كيكينغ ماشين" (أي "آلة الركل")، قدم أداءً رائعاً في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 8 المثير الذي أُقيم فجر السبت على ملعب سنغافورة الداخلي.

شعر التايلاندي بالضغط في الجولة الأولى خاصة مع قيام ويليامز ببعض الهجمات الجريئة باستخدام الركلات المنخفضة واللكمات القصيرة.

لكنه بعد ذلك، لم يسمح التايلاندي لويليامز المصنف خامسا في المواي تاي وفنون القتال المختلطة لوزن القشّة بتهديده عبر تسديد لكمات أو ركلات مؤثرة.

في الجولة الثالثة، بدا النجم التايلاندي البالغ من العمر 27 عاماً مسيطراً وانفجر في وجه منافسه وسدّد له ركلة يمينية عالية أصابت رأسه وطرحته أرضا.

نجا الأسترالي "ميني تي" من احتساب الحكم، وعاد للقتال من جديد لكن سوبرلك كثف من ضغطه باللكمات العنيفة التي لم يقو الأسترالي على الصمود أمامها وسقط بالضربة القاضية في الدقيقة 1:55.

ويليامز، البالغ من العمر 29 عاماً، والذي تعرض لخسارته الثانية تواليا خاض المواجهة ضدّ سوبرلك كبديل بعد انسحاب رودتانغ جيتموانيون إثر تعرضه لإصابة قبل أيام من النزال المرتقب بينهما.

بهذا الانتصار المستحقّ رفع بطل العالم في المواي تاي لأربع مرات سجله الإحترافي المثالي إلى 133-29-4، إلى جانب حصوله على مكافأة أداء بقيمة 50 ألف دولار أمريكي من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة "ون" شاتري سيتيودتونغ.

بعد نهاية المعركة، عبّر سوبرلك عن سعادته بالفوز المذهل والحفاظ على الحزام الذهبي وقال: "لقد شعرت حقا بالضغط في الجولة الأولى". "لقد شاهدت البعض من معاركه السابقة، لكنني استطعت فيما بعد من محاصرته واستخدام ركلاتي".

ورداً على سؤال من هو المقاتل الذي ينوي مواجهته في المستقبل، أجاب سوبرلك دون تردّد إنه يرغب في خوض صراع مع ملك الملاكمة التايلاندية في وزن الذبابة رودتانغ جيتموانيون، الذي كان من المفترض أن يقاتله عوض ويليامز.

في حال واجه رودتانغ أو أي مقاتل أخر، سيعى سوبرلك دون أدنى شك لتحصين لقب بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة الذي توج به خلال عرض ONE Fight Night 6 في كانون الثاني/يناير، بعد تغلبه على الإسباني دانيال بويرتاس.

