سوبربون يكشف عن سرّ ركلة الرأس القاضية ضدّ تايفون أوزكان

في معركة الكيك بوكسينغ لوزن الريشة في عرض ONE Fight Night 11، أحدث سوبربون ضجة كبرى في ملعب لومبيني الشهير بركلة يسارية عالية مرتدة فصلت منافسه التركي تايفون أوزكان عن الوجود للحظات.

قال سوبربون في تصريحات تلت القتال إنه يمارس تلك الركلات طوال الوقت مع المدرب الأسطوري جاي: "نتدرب على هذه الركلات بشكل دائم. بالنسبة لي، إذا كان بإمكانك مشاهدة مقاطع الفيديو مع مدربي الرئيسي، فإننا نتدرب على هذه الضربة الرأسية طوال الوقت".

يتقن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما "فن الأطراف الثمانية"، وتعد ركلاته المدمرة أكثر ما يخشاه الخصوم عند مواجهتهم له. يرمي سوبربون ركلته العالية ببراعة وسلاسة، لكنها تحتوي أيضا على قوة جنونية تتسبب في الضربة القاضية في حال أصابت الهدف بدقة.

بطريقة مماثلة لكن مع اختلاف الساق، استخدم النجم التايلاندي ركلته العالية المثالية ليصيب برجله اليمنى جورجيو بتروسيان الأفضل في فئته وينهيه بشكل مخيف خلال First Strike عام 2021.

شعر النجم التايلاندي، بسعادة غامرة لاستعادته نغمة الفوز في ملعب لومبيني، وقال: " أشعر بالسعادة حقا. من الصعب أن أخبرك بشعوري الداخلي. شعرت أن كل الشعب التايلاندي يراقبني ويريدني أن أكون الفائز وأظهر للعالم مكانة بلدي والملاكمة التايلاندية. نعم، أنا فخور جدا بذلك".

بهذا الفوز المذهل، أكد سوبربون المصنف أولا في فئته أنه لم يعد يعاني تمن تأثيرات انتكاسته الأخيرة وخسارته اللقب العالمي ضد ملك الفئة الجديد تشينغيز ألازوف. وصرح: " لا، لا أشعر بأي شيء الآن بعد أن فزت. قبل ذلك، كنت بحاجة إلى توخي الحذر وتجنب الخسارة المتتالية. ولكن بعد الضربة القاضية، تحرّر ذهني. أنا مرتاح حاليا وسعيد".

حول مباراة العودة أمام البيلاروسي ألازوف أشار ممثل نادي سينغا ماوين أن الأمر سيكون مختلفا: "نعم بالطبع. سيكون الأمر مختلفا. لأنني درست أخطائي في المعركة الأخيرة. لن أوضح لك كيف فعلنا ذلك لكنني سأريك أثناء القتال".

قبل خوضه نزال العودة على اللقب العالمي، سينتظر سوبربون الفائز من مواجهة شينغيز ألازوف و مارات غريغوريان المقررة فجر السبت 5 آب/أغسطس المقبل في ملعب لومبيني التاريخي.

توقع سوبربون أن تكون المعركة متقاربة جدا بين ألازوف وغريغوريان وقال: "بالنسبة لي ستكون مباراة 50/50. نعم، لقد تنافسا من قبل عام 2013 في غلوري 7 وألغيت المواجهة سبب ضربة غير قانونية. لا يهم من سيفوز في المعركة المقبلة. الأهم بالنسبة لي هو استعادة الحزام".