سلسلة وثائقية عن نجم كرة القدم الأميركية برايدي بعد نجاح "ذا لاست دانس"



وقالت الشبكة التلفزيونية بعد أربعة أيام من الفصل العاشر والأخير لوثائقي جوردان الذي حطم الرقم القياسي في المتابعة بمعدل وسطي بلغ 5,9 مليون مشاهد، إن الوثائقي المعنون بـ"رجل في الأرينا - توم برايدي" سيتم بثه عام 2021.

وأضافت أن هذا الوثائقي سيكون من تسع حلقات، وسيتحدث عن المواسم العشرين التي قضاها برايدي في نيو إنغلاند باتريوتس، والتي فاز خلالها ببطولة الدوري ست مرات.

ويشارك برايدي، البالغ من العمر 42 عاما والذي يواصل مسيرته الاحترافية مع تامبا باي بوكانيرز، في إنتاج السلسلة الوثائقية التي يخرجها غوثام شوبرا.

وقال برايدي "من خلال هذه السلسلة، سنحدد اللحظات والتحديات الرئيسية التي كانت تبدو مستعصية، ولكن بفضل العمل الجاد والمثابرة، أصبحت انتصارات تحدد مسيرة، سواء في الفوز أو الخسارة".

وسيتم تكريم برايدي أيضا في سلسلة وثائقية أخرى من سبعة أجزاء أنتجها "آبل تي في بلاس" والتي ستبثها على منصتها اعتبارا من العاشر من تموز/يوليو المقبل.

ويسلط الوثائقي المعنون بـ"رمز العظمة" الضوء على القصص غير المعروفة واللحظات المحورية التي حددت مسيرة الرياضيين الكبار، وذلك بغية التوضيح بشكل جيد لماذا أصبحوا الأفضل في رياضاتهم.

وإلى جانب برايدي، ستكون هناك حلقة خاصة عن كل من نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس، وأسرع عداء في العالم الجامايكي أوساين بولت، البطلة الأولمبية السباحة كايتي ليديكي، أسطورة ركوب الأمواج كيلي سلايتر، والمتوجة مرتين بكأس العالم في كرة القدم أليكس مورغان، وملك السنوبورد شون وايت.







