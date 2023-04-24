سقوط الملك نونغو: إليك أبرز 3 أحداث في ONE Fight Night 9

بضربة قاضية لا تصدق في عرض ONE Fight Night 9، إنتزع الإنجليزي جوناثان هاغرتي الحزام الذهبي من بين قبضتي الحاكم المهيمن منذ فترة طويلة.

لم يكن "الجنرال" المقاتل الوحيد المتألق في تلك الليلة المليئة بالاثارة والتي أسرت جماهير فنون القتال في جميع أنحاء العالم.

إليك أبرز 3 أحداث شهدها العرض الكبير فجر السبت 22 نيسان/أبريل.

"الجنرال" يُسكت أفواه المشكّكين

فكّ جوناثان هاغرتي لغز المهاجم الأسطوري، نونغو هاما، الذي عجز سبعة مقاتلين سابقا عن إنزاله من عرش الملاكمة التايلاندية لوزن الديك طيلة السنوات الأربع الماضية.

المقاتل البالغ من العمر 26 عاما خلف صخبا كبيرا في ملعب لومبيني بعد توجيهه لثلاث ضربات قاضية هائلة في دقيقتين و 40 ثانية فقط، كسر بها شيفرة المقاتل الذي لم يهزم منذ 8 سنوات وألجم بها أيضا أفواه المشكيكن في قدرته على الفوز.

النجم الإنجليزي الساطع أنجز مهمة اعتقد الكثيرون أنها مستحيلة ضد رموز فن الأطراف الثمانية ليصبح بهذا الانتصار بطلا عالميا من قسمين في بطولة "ون".

في السابق أطاح بساما غايانغاداو للحصول على اللقب العالمي في المواي تاي لوزن الذبابة في عام 2019، والآن هزم أيقونة الملاكمة التايلاندية منذ فترة طويلة في بانكوك ليواصل رفع مكانته كواحد من أعظم المقاتلين غير التايلانديين في هذه الرياضة.

اقتراب مينغ بو وفيليبي لوبو من المنافسة على اللقب العالمي

قدم كل من مينغ بو وفيليبي لوبو عروضين رائعين سيكون لهما آثار كبيرة على تصنيفات فئيتهما.

في منافسات فنون القتال لوزن القشّة للسيدات، أظهرت الصينية مينغ مستوى مثيرا للإعجاب ضد البرازيلية دايان كاردوسو وفازت عليها بقرار الجماع لتمهد الطريق أمامها لمواجهة محتملة على اللقب العالمي مع مواطنتها النجمة الصينية زيونغ.

من جهة أخرى، قلب المنافس السابق على اللقب العالمي للمواي تاي في وزن الديك، فيليبي لوبو، هزيمته الوشيكة لنصر مبهر على المصنف أولا سيامبتيك فيرتكس.

رغم تعرضه لضربة قاضية في الجولة الثانية، سجل البرازيلي عودة مفاجئة في المشهد الأخير من النزال وحقق إنهاء رائعا أذهل جمهور ملعب لومبيني، كما وضعه في موقف ممتاز للحصول على فرصة المنافسة على ذهبية القسم.

جانلو سانجياو نجم صاعدة بسرعة الصاروخ

بفوزه على الأرجنتيني ماتياس فارينيلي بالإخضاع، حافظ الفلبيني الصاعد جانلو مارك سانجياو على سجله الاحترافي النظيف وبمعدل إنهاء 100 %.

ممثّل فريق لاكاي البالغ من العمر 20 عاماً، أنهى معاركه الثلاث ببطولة "ون" منذ الجولة الأولى محققا بالتالي الإنهاء السادس له على التوالي في مسيرته الإحترافية.

هذه الانتصارات الرائعة المتتالية والأداء الرفيع تجعل من سانجياو أحد أبرزالمنافسين القادمين بقوّة في قسم وزن الديك لفنون القتال المختلطة.

