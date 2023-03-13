ستّ ضربات قاضية يشهدها عرض بطولة "ون" ONE Friday Fights 8

تضمن عرض ONE Friday Fights 8 معارك نارية في الملاكمة التايلاندية (مواي تاي) وفنون القتال المختلطة والكيك بوكسينغ التي أشعلت ملعب "لومبيني" للملاكمة في بانكوك.

إليك أبرز ما قدمه المقاتلون المخضرمون والمواهب الصاعدة داخل مسرح الرياضات القتالية الأشهر في تايلاند والعالم.

معارك نارية في المواي تاي حسمت بالضربة القاضية

أنهى بيتسوكومفيت بوي بانغنا معركته في مواي تاي عن فئة وزن الذبابة لمصلحته ضد بيتشموانغسري تديد الملاكمة التايلاندية.

في الحدث الرئيسي، احتاج بيتسوكومفيت لـ 2:36 من الجولة الثانية، ليحقق فوزا باهرا بالضربة القاضية وهو الثاني له على التوالي في بطولة "ون".

كان بيتسوكومفيت، بطل العالم السابق في المواي تاي في ملعب "راجادامنيرن هزم شورفا تور سانتينوي في معركة ملحمية بقرار منقسم خلال ONE Friday Fights 3.

في وزن غير مقيّد (58.05 كغ)، قاد "هوك يميني" مدمّر بيتلامبون بومرونغسيت للفوز بمعركته الأولى في "ون" أمام رامبونغ سور ثيرابات والحصول على 10 آلاف دولار مقابل إنهائه الرائع.

شهدت مواجهة مواي تاي لوزن غير مقيّد (52.61 كغ) حرباً بين مايسانغكوم سور يينغشارونكارنشانغ وجومهود شارونموانغ.

منذ جرس الانطلاق، استخدم الرجلين مختلفة الأسلحة لايذاء بعضهما البعض. القتال الشرس كان ينذر بسقوط أحد الرجلين بالضربة القاضية وهو ما حصل بالفعل للكمبودي وجومهود شارونموانغ بعد تلقيه لكمة "جاب" يسارية محكمة أنهت النزال في 0:42 من زمن الجولة الثالثة.

بهذا الانتصار المذهل حصل الشاب مايسانغكوم ،21 عاماً، على مكافأة أداء بقيمة 10 آلاف دولار من شاتري سيتيودتونغ، رئيس مجلس إدارة بطولة "ون" ورئيسها التنفيذي.

في نزال مواي تاي وزن غير مقيّد (52.53 كغ)، كان جومهود أوتو مواي تاي في طريق مفتوح للفوز بسهولة على دانييل غيلينبيرغ.

انهال التايلاندي المخضرم، 34 عاماً، بضربات ثقيلة زعزعت خصمه السويدي الذي بدا أنه لن يصمد لوقت طويل أمام إعصار "لافت سنايبر".

وكما كان متوقعاً، لم يعد السويدي قادرا على القتال ليتدخل الحكم ملوّحا بنهاية النزال وفوز جومهود بالضربة القاضية الفنية في 1:05 من الجولة الثانية.

مقابل أدائه الملفت للنظر، حصل التايلاندي على أول مكافأة مالية في العرض بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي.

بدوره كسب بانلويريت أور أتشاريا مكافأة مالية نظير ضربته القاضية أمام نواتوراني جيتموانيون في صراع مواي تاي لوزن غير مقيّد (51.25 كغ).

بلكماته القاسية اكتسح بانلويريت، 25 عاما، منافسه وطرحه أرضا مرتين، وعندما عاد لمواصلة القتال هاجمه مجددا بشراسة ليجبر الحكم على انهاء المعركة في 2:38 من الجولة الأولى.

في الجولة الأولى أيضاً، حسم نومسورين شور كيتوينا مواجهته في وزن غير مقيّد (52.61 كغ) ضد خونسوكنوي بومديكسين.

أطلق نومسورين لكمة يسارية قاضية نحو وجه منافسه منحته انتصاره الأول في "ون" وأكسبته 10 آلاف دولار مقابل آدائه الرائع.

في النزال الإفتتاحي للعرض، انتزع محمد صادقي بأدائه المميز رضاء الحكام الثلاثة الذين منحوه الفوز بالاجماع على إلياس غزالي.

أبان المقاتلان الشابان، 20 عاماً، قدرات جيدة خلال النزال مع أفضلية للإيراني صادقي الذي كان أكثر دقة في تسديد اللكمات والضربات نحو جسد غزالي.

في نهاية معركة مواي تاي عن فئة وزن الذبابة، رُفعت يد صادقي عاليا في ملعب لومبني ليحقق انتصاره الثاني في "ون"، بينما تعرض غزالي لهزيمته الأولى بعد فوز أول على العراقي إلياس البدر.

فازت جونيور فيرتكس على بانكيك كياتونغيوت بقرار منقسم في نزال مواي تاي وزن الذرة للسيدات.

إخفاق مستمر لألافيردي رامازانوف في ملعب "لومبيني"

يستمر ألافيردي رامازانوف في الاخفاق على ملعب "لومبيني" بخسارته أمام الأوزبكي مولود توبييف في نزال مواي تاي لوزن الديك.

بعد فشله في انتزاع بطولة العالم في المواي تاي لوزن الديك من نونغو هاما خلال عرض 1 ONE Friday Fights في كانون الثاني/يناير، كان الجميع يتوقع أن يستعيد الروسي بعض الزخم ويحقق فوزاً سهلاً على منافسه.

لكن السقوط المبكّر لبطل العالم في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الديك، بسبب لكمة يسارية قوية من توبييف بعثت باشارات أن الروسي ليس في أفضل حالاته.

بعد عملية العدّ، حاول رامازانوف استعادة توازنه موجها بعض ركلات الدفع لجسد منافس أوزبكي خطير سعى لتجاوز خسارته الأولى في بطولة "ون" ضد النجم التايلاندي موانغثاي بك.ساينشاي.

استمر توبييف في الضغط على رامازانوف ليحصل في النهاية على فوز بالاجماع سيضعه ضمن المصنفين الأوائل لمقاتلي المواي تاي في فئة وزن الديك.

بداية مثالية لكانونيكوف وأوروزاكونوف وهو شاولونغ

حسم الروسي فلاديمير كانونيكوف مواجهته في فنون القتال المختلطة للوزن الخفيف أمام الفرنسي جيسون بونيت.

وبعد صراع امتد لثلاث جولات بين المقاتلين المخضرمين، حصل الروسي على قرار الإجماع ليحقق فوزه الرابع على التوالي في مسيرته والأول له في بطلوة "ون".

في المعركة الثانية بقواعد الفنون المختلطة لوزن الوسط، استهل القرغيزي سلامات أوروزاكونوف مشواره في بطولة "ون" بفوز مستحق على الباكستاني فرقان شيما.

النزال كان قوياً بين المقاتلين اللذين تبادلا اللكمات الثقيلة في محاولة منهما لانهاء المعركة بالضربة القاضية. كان أوروزاكونوف قريبا من انهاء المعركة في الجولة الثانية بعد مجموعات من اللكمات القوية لكن صمود الباكستاني منعه من تحقيق ذلك.

في الجولة الثالثة واصل الأوزبكي ،32 عاما، عرضه الجيد ليحصل في النهاية على قرار الإجماع ويسجّل بداية مثالية في "ون".

أما النزال الوحيد بقواعد الكيك بوكسينغ لوزن غير مقيّد (58.05 كغ)، فقد انتهى بفوز الصيني هو شاولونغ على الإيراني سيد مهدي.

أوشك هو شاولونغ المتألق على إنهاء الصراع بالضربة القاضية في مناسبتين، تارة في كل مرة ينتهي فيها الحكم من عملية العدّ.

هيمنة الصيني على الجولات الثلاث، أثمرت فوزا مستحقا بقرار إجماع الحكام الثلاث ليحقق أول فوز له في بطولة "ون".

