ستامب فيرتكس تكشف سرّ "ركلتها القاضية" ضدّ أندرسون

النجمة التايلاندية عاشت لحظات فريدة حيث ألهبت حماس جماهير حلبة "فيرست بنك سنتر" بكولورادو قبل وبعد معركة فنون القتال المختلطة عن فئة وزن الذرة التي حسمتها بضربة قاضية ضدّ منافستها البالغة من العمر 28 عاما.

استغلت ستامب تراجع أندرسون خطوة إلى الوراء. لتسدّد في لمح البصر ركلة سريعة نحو البطن ثم أتبعتها بلكمتين قويتين، ليوقف الحكم المباراة عند علامة 2:27 من الجولة الثانية.

في المؤتمر الصحفي بعد الحدث المشترك لعرض ONE Fight Night 10، تحدثت المقاتلة الشابة البالغة من العمر 25 عاما عن ركلتها الحاسمة: "إنها ممارسة شائعة في المواي تاي. عندما يكون المنافس في مسافة قتالية قريبة، ويفلت من المسك، تسدّد ضربة سريعة، لذلك فهي غريزة، تعود إلى سنوات طويلة من التدريب".

من جهة أخرى، قلّلت ستامب الفائزة بالجائزة العالمية الكبرى في فنون القتال المختلطة عن فئة وزن الذرة، من شأن محاولة الإخضاع التي قامت بها أندرسون خلال المعركة.

وأوضحت التايلاندية المصنفة أولى في فئتها حاليا: "حركة مثلث الإخضاع لم تُنفذ بشكل تام لأن القفل نُفّذ على رأسي، ومن ثم انتظرت الوقت المناسب كي أسحب رأسي من الحركة، كنت أكسب بعض الوقت. لم أكُن في خطر لأن ذراعي لم يكُن داخل المثلث".

تجربة القتال لأوّل مرّة في حدث ضخم في أمريكا، مثّل فرصة فريدة ومشوقة جدا بالنسبة لممثلة فريق Fairtex Gym التي عبرت عن مشاعرها بعفويتها المعتادة: "كنت متفاجئة جداً ومُلهَمة جداً عندما سمعت تشجيع الجمهور الجنوني الذي رافق دخولي إلى الحلبة. هذا الدعم أعطاها الكثير من الطاقة للقتال".

خروج ستامب بانتصار مستحق على أليز مكنها من تمديد سلسلة نتائجها الايجابية المكونة من ثلاث انتصارات متتالية، حيث تغلبت على الماليزية جيهين رضوان بقرار الحكام الثلاث في 2 ONE FIGHT NIGHTثم على مواطنتها آنا جارونساك في معركة بقواعد الكيك بوكسينع في كانون الثاني/ يناير.

الآن، المقاتلة الراقصة وصاحبة السجل الرائع في فنون القتال المختلطة 10-2 والإجمالي 65-17، حصلت على فرصة للتنافس على لقب "ون" العالمي المؤقت عن فئتها ضد ملكة الفئة أنجيلا لي. وعن تلك الفرصة الذهبية قالت ستامب: "نعم أريد الحزام الذهبي وأرغب في أن يشاهد الجميع أسلوبي في القتال".

المواجهة المقبلة ضد المقاتلة الأمريكية السنغافورية الملقبة بـ "أنستوبابل"، تعد فرصة سانحة لفيرتكس للانتقام من هزيمتها بالإخضاع خلال حدث ONE X: Grand Finale، الذي أقيم في الـ26 آذار/مارس عام 2022.