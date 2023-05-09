ستامب فيرتكس تعود للمنافسة على اللقب العالمي المؤقت

بطلة العالم السابقة في رياضتي المواي والكيك بوكسينغ، اكتسحت منافستها الأسترالية أليز أندرسون الملقبة بـ "ليل سافاج" وفازت عليها بالضربة القاضية.

المصنفة أولى حاليا في وزن الذرة لفنون القتال المختلطة، أنهت المعركة عند علامة 2:27 من زمن الجولة الثانية بركلة قوية على مستوى البطن شلّت بها حركة منافستها التي لم تستجب لعملية العدّ إلى الثمانية.

هذا الفوزالمذهل، هو امتداد لسلسلة ايجابية للتايلاندية التي فازت بقرار منقسم على حساب مواطنتها آنا جارونساك في معركة بقواعد الكيك بوكسينع أقيمت ضمن عرض ONE Fight Night 6 في كانون الثاني/ يناير.

وفي مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2022، رفعت ستامب سجلها في فنون القتال المختلطة إلى تسع انتصارات بتجاوزها لمنافستها الماليزية جيهين رضوان بقرار الحكام الثلاث في 2 ONE FIGHT NIGHT.

نزال مرتقب ضد أنجيلا لي

منذ أن خاضت نزالها الأول في الفنون القتالية المختلطة من أربع سنوات، حققت ستامب سجلاً مكونا من عشرة انتصارات وخسارتين، وحصلت على فرصة للتنافس على لقب "ون" العالمي المؤقت عن فئتها.

المقاتلة الشابة البالغة من العمر 25 عاما ستخوض النزال المقبل على اللقب العالمي المؤقت ضد ملكة الفئة أنجيلا لي، وقالت عن هذه الفرصة الذهبية: "نعم أريد الحزام الذهبي وأرغب في أن يشاهد الجميع أسلوبي في القتال".

في 26 آذار/مارس عام 2022 خلال حدث ONE X: Grand Finale، انهزمت ستامب بالاخضاع عندما حاولت انتزاع اللقب العالمي عن فئة وزن الذرة في MMA من البطلة لي.

منذ تلك الهزيمة، عملت التايلاندية بجد لرفع مستواها وتطويرأدائها، وهي تبدو الآن جاهزة لخوض معركة اللقب العالمي المؤقت.

في حال فوزها ببطولة العالم المؤقتة قد تخوض ستامب الفائزة بالجائزة العالمية الكبرى عن فئة وزن الذرة، والمصنفة أولى في فئتها، في المستقبل القريب معركة توحيد البطولة أمام المقاتلة الأمريكية السنغافورية الملقبة بـ "أنستوبابل" والتي تمتلك سجلا من 11 فوزا 3 هزائم.