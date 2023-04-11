سبعة نجوم أميركيين يشاركون في ONE Fight Night 10

النجوم الأمريكيون الذين يتصدرهم الأسطورة ديميتريوس جونسون، سيخوضون معاركهم المثيرة في فنون القتال المختلطة والمواي تاي ومصارعة الإخضاع أمام جماهير أمريكية متعطشة لرؤيتهم.

في التالي النجوم الأمريكيين السبعة المشاركين في العرض الضخم فجر يوم السبت.

1. الأيقونة ديميتريوس جونسون

يلتقي بطل وزن الذبابة الأكثر هيمنة في تاريخ فنون القتال المختلطة، ديميتريوس جونسون مع أدريانو مورايس في مواجهة نارية ثالثة بينهما.

الأسطورة الملقب بـ "مايتي ماوس" فرض سيطرته الكاملة في منافسات MMA شديدة التنافس وتوج ببطولة العالم في وزن الذبابة 12 مرة.

دافع جونسون عن لقبه العالمي 11 مرة وهو رقم قياسي يسعى للحفاظ عليه عندما يواجه غريمه الأزلي البرازيلي مورايس في موقعة الحزام الذهبي.

في بطولة "ون" خاض النجم المخضرم ، 36 عاماً، ست نزالات إنهزم في واحد ضد مواريس عام 2021 وفاز بالبقية بمعدل إنهاء بلغ 60 %.

2. نجم مصارعة الإخضاع مايكي موسوميشي

يمكن القول إن مايكي موسوميشي، 26 عاماً، هو أفضل أمريكي ممارس للجو جيتسو البرازيلي في التاريخ. هذه الموهبة مكنته من تحقيق انجازات كبيرة في عالم المصارعة.

بدأ "دراث ريغاتوني" مسيرته في منظمة قتالية في العالم بانجاز تاريخي حيث أصبح أول بطل على الاطلاق لـ "ون" في مصارعة الخضوع لوزن الذبابة، بعد تغلبه على منافسه اللدود البرازيلي، كليبر سوزا، في عرض ONE Fight Night 2.

مواطن مدينة نيوجيرسي يتطلع لمواصلة الدفاع عن حزامه الذهبي خلال نزاله ضد أسامة المروعي ممثل اليمن والعرب في العرض المثير.

3. أليز أندرسون

تخوض النجمة الأمريكية نزالاً صعباً ضد البطلة التايلاندية ستامب فيرتكس في فنون القتال المختلطة لوزن الذرة.

رغم سجّل منافساتها المثير للاهتمام، تبدو أندرسون التي انضمت لـ "ون" عام 2021 مسلحة بثقة فائقة بعد فوزها الأول كما أنها ستحصل على الكثير من الدعم من المعجبين الأمريكيين عندما تدخل إلى الدائرة.

تُعد المصارعة من أعظم نقاط قوة أندرسون البالغة من العمر 28 عاما، وقد أسهمت في منحها سمعة جيدة في فن الإخضاع، والذي عادة ما تفاجئ به منافساتها وتنجز المهمة.

4. سيج نورثكوت يسعى لاستعادة البريق

من الأشياء المحفزة لسيج نورثكوت أنه سيعود للقتال على أرضه وأمام معجبيه عندما يخوض معركته الحاسمة ضد الباكستاني أحمد مجتبى بقواعد فنون القتال المختلطة لوزن الخفيف.

بعد غيابه لأكثر من أربع سنوات يأمل المقاتل، 26 عاماً، في نفض الغبار عن هزيمته الافتتاحية بالضربة القاضية في الجولة الأولى على يد البرازيلي المعتزل كوزمو "غود بوي" أليكساندر في 17 أيار/ مايو عام 2019.

خلال أكبر عرض لفنون القتال في بلاده، ستتاح الفرصة لبطل العالم للكاراتيه للشباب عدة مرات، ليهزم مجتبى ويستعيد بريقه كأكثر المقاتلين إثارة في شمال أمريكا.

5. جاكي بونتان نجمة فنّ الأطرف الثمانية

ترغب جاكي بونتان في بذل قصارى جهدها لضمان الفوز على الأسترالية دياندرا مارتن في معركة المواي تاي لوزن القشة.

بنت كاليفورنيا، البالغة من العمر 25 عاماً، انفجرت على المسرح العالمي بثلاثة انتصارات رائعة مكنتها من خوض معركة اللقب العالمي في فئتها لكنها انهزمت أمام ملكة الفئة حاليا السويدية سميلا سانديل.

بسجلها 4-1 تمتلك بونتان كل الأدوات اللازمة لتخطي الأسترالية وشق طريقها نحو مباراة العودة على اللقب العالمي.

6. تاي روتولو موهبة خارقة في فنّ الإخضاع

في نزال مصارعة الإخضاع لوزن المتوسط، يأمل تاي روتولو، 20 عاماً، في تمديد سلسلة انتصاراته عندما يتلقي بالبطل الهولندي رينير دي ريدر.

شقيق بطل العالم في مصارعة الإخضاع للوزن الخفيف، كايد روتولو، يرغب في البناء على انتصاراته الثلاث المتتالية في "ون" والحصول على فرصة المنافسة على اللقب العالمي في فئته.

يُعتبر روتولو حامل الحزام الأسود في الجوجيتسو موهبة لامعة في مصارعة الإخضاع حيث حصل على ذهبية البطولة العالمية لنادي أبوظبي للقتال ADCC 2022)) وفاز في بطولة "ون" على الروسي مارات غافوروف والأمريكي غاري تونون.

7. لوين تينانيس تهديد حقيقي لأي منافس

سيلتقي لوين تينانيس مع بطل "ون" العالمي السابق للوزن الخفيف الكوري الجنوبي أوك راي يون منافسه في مواجهة سيكون لها تأثير كبير على تصنيف الفئة.

رغم كثرة الإصابات لايزال تينانيس، 32 عاماً، يشّكل تهديداً حقيقياً على أي مقاتل في فئة الوزن الخفيف خصوصا عندما يكون في أفضل مستوياته في المصارعة وهي رأس حربته التي سيشهرها في وجه النجم الكوري الجنوبي.

إنّ الفوز بالمواجهة سيضع أحد الرجلين في سباق المنافسة على اللقب العالمي، لذلك يتوقع أن يكون القتال ملتهبا بين المصنف الأول حاليا في الفئة والأمريكي بسجله الجيد في "ون" 7-1.

