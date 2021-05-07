سان جيرمان من بين أكثر 50 نادٍ قيمة في العالم

واحتل النادي الباريسي المرتبة 43 حول العالم، كما احتل المرتبة الأولى من حيث النمو في التقييم للسنوات الخمس الماضية بزيادة وصلت إلى 207٪، مع زيادة خاصة في القيمة خلال الـ 24 شهرًا الماضية وصلت إلى 129%.

وجاء هذا التصنيف للأندية بشكل عام أمثال NBA, NFL, NHL, MLB وليس فقط تلك التي تمارس كرة القدم.

ويعد الاستثمار في المواهب، وقبل كل شيء النهج المبتكر للغاية للعلامة التجارية، أحد أهم أسباب هذا النجاح.

وقال ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لباريس سان جيرمان: "نفخر برفع مستوى باريس سان جيرمان. ليصبح من بين الامتيازات الرياضية الأكثر قيمة في العالم، ونشعر بالرضا عن التقدم".

وأضاف: "نواصل التركيز على أهدافنا المستقبلية، نحن نعمل على العديد من المشاريع داخل الملعب وخارجه في السنوات القليلة المقبلة والتي ستندمج وتعزز قوة مؤسستنا وعلامتنا التجارية للأجيال القادمة".

يذكر أنه في الشهر الماضي، صنفت المجلة ذاتها (Forbes) نادي باريس سان جيرمان كأحد أفضل 10 أندية كرة قدم من حيث القيمة لأول مرة.