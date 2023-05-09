زيبازتيان كاديستام يستعيد عافيته بعد ثلاث هزائم متتالية

في طريق العودة إلى القمة، حقق كاديستام منذ عام 2022 ثلاثة إنتصارات متتالية بالضربة القاضية خلال الجولة الأولى والثانية، وكان آخرها أمام النجم الكرواتي روبرتو سولديتش في معركة وزن الخفيف بقواعد فنون القتال المختلطة.

خلال العرض التاريخي في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 6 مايو/أيار، أنهى "قاطع الطريق" منافسه سولديتش بضربة قاضية بعد مرور 45 ثانية فقط من بداية الجولة الثانية ليرفع سجله في الإنهاءات إلى 14 من مجموع 15 انتصارا في مسيرته الاحترافية.

قبل تحطيم لـ "روبوكوب"، فاز كاديستام المعروف بلكماته المدمّرة وأسلوبه القتالي الذي لا يرحم، على المولدافي يوري لابيكوس بالضربة القاضية عند 0:57 من الجولة الأولى خلال نزالهما في عرض ONE Fight Night 1 الذي أُقيم في آب/أغسطس الماضي.

بالضربة القاضية أيضا تغلب زيبازتيان على البرازيلي فلامير دا سيلفا في شباط/فبراير من العام الماضي. أطلق السويدي قذيفة بيمناها أرسلت خصمه إلى الأرض عند علامة 1:26.

دوامة الهزائم المتتالية

قبل استفاقته الأخيرة، مرّ بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة لوزن الوسط زيبازتيان كاديستام بمرحلة صعبة تجرع فيها الخيبات المتكررة عامي 2019 و2021.

السويدي البالغ من العمر 32 عاما، دخل في دوامة الهزائم المتتالية منذ خسارته للحزام الذهبي الذي توج به في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، بفوزه بالضربة القاضية على أخصائي المصارعة الذي لم يهزم آنذاك تايلر ماغواير.

في حملة دفاعه الأولى عن حزامه الذهبي ضمن عرض Dawn Of Valor عام 2019، أخفق كاديستام في المهمة وهزم بقرار الإجماع أمام القرغيزستاني/الروسي كيامريان عباسوف.

عانى الرجل كثيرا من مخلفات تلك الهزيمة ليتعرض لخسارتين أخريين واحدة بالاخضاع وأخرى بقرار الإجماع ضد مقاتلين روسيين وهما غادجيموراد عبداللاييف ومراد رمازانوف.

بسبب الوقت العصيب امتنع السويدي عن الخروج من بيته وصرح: "كنت حقا في وضع ذهني سيء جدا. كنت أعاني من القلق والاكتئاب".

لكن لحسن حظ هذا المقاتل أنه كسب معركته الداخلية بينه وبين ذاته وعاد بسرعة إلى المسار الصحيح في بطولة "ون" التي انضم إليها في أيار/ مايو 2017.

الآن، يعيش ممثل فريق Legacy Gym / Pancrase Gym Sweden أزهى فتراته ولديه فرصة ذهبية للقتال على اللقب العالمي المؤقت في فئته.