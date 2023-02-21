زهانغ شينغلونغ: قصة مقاتل صيني يدين لأخيه بنجاحه

يوم السبت 25 شباط/ فبراير، وضمن عرضONE Fight Night 7 سيبحث المقاتل، المُلقّب بـ"مواي تاي بوي"، عن فوزه الرابع في بطولة "ون" عندما يواجه نظيره التايلندي سايمابتك فيرتكس في نزال بقواعد الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الديك.

وفي كل مرة يستعد فيها شينغلونغ لخوض معركة جديدة في بطولة "ون" تطفو قصته الجميلة مع شقيقه "بامبو سورد" زهانغ شونيو المقاتل الجيّد بدوره في أكبر منظمة قتالية في العالم.

شونيو... الأخ والقدوة والزميل

لم يكن شينغلونغ ليشقّ طريقه في الحياة العاديّة ويبلغ مستويات جيدة في فنون القتال لولا فضل شقيقه الأكبر، شونيو، الذي كان العوض والسند في مرحلة الطفولة والمراهقة.

في المدرسة، كان "مواي تاي بوي" يتعرّض دوما للتنمّر والاعتداء الجسدي من الأطفال الأكبر منه سنّا بسبب بنيته الضعيفة وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه، لذلك قرّر هجر مقاعد الدراسة.

اعترف شينغلونغ بقوله: "لقد تعرّضت للتنمّر والضرب في قريتي منذ أن كنت طفلاً". "كنت نحيفاً. لم أكن قويّاً في أي شيء، ولم أستطع الفوز بالمعارك. لم أستطع تحمل ذلك، لذلك تركت المدرسة".

أخفى الفتى عن عائلته وبالأخص شقيقه الأكبر ما كان يتعرّض له من ضرب وتنمّر في الخارج مؤكّدا ذلك بقوله: "لم أخبر عائلتي أنني تعرضت للضرّب أو ما حدث في ذلك اليوم. كنت أخبرهم بالأشياء الإيجابية فقط".

لحسن الحظ، أدرك شونيو، الذي كان يكبره بخمس سنوات وكان أقوى منه بنية، ما كان يحدث مع شقيقه الصغير وأخذه تحت جناحه.

ويقول الشاب البالغ من العمر 25 عاما: "يفعل أخي كل شيء من أجلي، إنه ليس أخا فحسب، بل هو قدوتي وزميلي في الفريق ومدرّب جيّد أيضا. إنه يعتني بحياتي".

الشقيق أفضل من ألف بطل خارق

يشعر شينغلونغ بالأمن والحماية كلّما كان برفقة أخيه الأكبر شونيو لأنّ الأخير كان يمارس الكيك بوكسينغ والملاكمة التايلاندية، مما جعله قادر على الدفاع عن نفسه وأفراد عائلته. ويتذكر قائلا: "كان يأخذني معه أينما ذهب، كان يعتني بي ولم يستطع أحد التنمّر علي".

أراد شينغلونغ اتباع خطى شقيقه الأكبر في الرياضات القتالية. لكن والداه وشقيقه كانوا مترددين في تلبية رغبته ودخوله إلى هذا العالم.

ويقول شونيو: "في البداية، لم نوافق أنا والعائلة بأكملها على تعلم شينغلونغ فنون الدفاع عن النفس لأنني كنت أعرف مدى صعوبة ذلك. لم أكن أرغب في مواجهته لنفس المشقّة التي عشتها لسنوات".

لإقناع شقيقه الأكبر وعائلته بالسماح له بممارسة فنون القتال، اجتهد شينغلونغ في التدريب وبكى وتوّسل أيضا وفي النهاية، حصل على موافقة الجميع.

بفضل توجيهات شقيقه الأكبر أتقن "مواي تاي بوي" حرفته ونجح خلال سنوات قليلة في تحقيق رقم قياسي هائل في الكيك بوكسينغ والملاكمة التايلاندية 49-12-1، ومنح نفسه فرصة لصنع التاريخ في أكبر منظمة فنون قتالية في العالم.

شينغلونغ يتفوّق على أخيه الأكبر

المقارنات بين الأخوين زهانغ، تؤكد بالإجماع أن شينغلونغ حاليا تجاوز أخاه الأكبر على جميع المستويات. لكن شونيو لا يجد حرجا في ذلك.

ويوضّح قائلا: "يقول الكثير من الناس إن أخي الصغير أفضل مني، وأقول لهم: نعم صحيح فالأمواج المتلاحقة تكون أقوى وأعلى من سابقتها". وأضاف: "عندما يصبح مقاتلا لا يقهر ولا يمكن لأحد في هذا العالم هزيمته، سأكون أسعد شخص".

منذ وصوله إلى بطولة "ون" عام 2019، حقق شينغلونغ ثلاثة انتصارات متتالية رائعة على حساب الكمبودي كونغ "ليتل وايت دراغون" سامبو والقبرصي بانكوس يوسف والأسترالي تايلر هاردكاستل.

لكن بعد ذلك عرفت مسيرة الصيني منعرجا سيئا بتعرضه لست هزائم متتالية كان آخرها أمام سانغماني بك.ساينشاي بقرار منقسم.

يوم السبت 25 شباط/فبراير، سيسعى المقاتل الشاب في نزاله الصعب ضد النجم سايمابتك فيرتكس، للخروج من دوامة الهزائم من أجل استعادة ثقته بذاته وجعل شقيقه وعائلته فخورين به.

ينطلق عرض ONE Fight Night 7 على "beIN SPORTS 1 PREMIUM" السبت الساعة الرابعة فجراً بتوقيت مكة المكرمة.