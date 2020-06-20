زاناردي في غيبوبة اصطناعية بعد حادث مروع

وكان زاناردي يشارك في احدى مراحل سباق البدل "أوبييتفو تريكولوري" في توسكانا، عندما فقد السيطرة على دراجته على منعطف حاد وعبر إلى مسار شاحنة كبيرة بالقرب من مونتالتشينو.

نُقل صاحب الثالثة والخمسين عاماً جواً إلى مستشفى بالقرب من سيينا، حيث خضع لجراحة طارئة في رأسه ووجهه، قبل نقله إلى العناية المركّزة.

قال المستشفى في بيان "نظراً للإصابة الخطيرة في الرأس، بدأت جراحة الاعصاب والتدخل في الوجه بعد الساعة السابعة مساء بقليل وانتهت قبل العاشرة". تابع "نُقل المريض بعدها إلى العناية المركزة. حالته خطيرة للغاية".

وبحسب وكالتي أنسا وآجي، بقي زاناردي في حالة مستقرة خلال الليل.

وأضاف المستشفى أن زاناردي لا يزال "مدعوماً بتهوئة اصطناعية، فيما تبقى الصورة العصبية خطيرة".

وأشار جراح الأعصاب جوزيبي أوليفيري لوكالة "آجي" أن حالة زاناردي قد تستقر "بين أسبوع وعشرة أيام. بعدها يمكن ايقاظه وتقييم حالته".

بدوره، كشف ماريو فالنتيني مدرب منتخب إيطاليا للدراجات البارالمبية لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "فقد أليكس السيطرة على دراجته، تدحرج مرتين واصطدم بقاطرة شاحنة. كان الاصطدام رهيباً".

وأشارت صحيفة ريبوبليكا أن زاناردي بقي واعياً حتى وصول الاسعاف وأنه كان يتنفس بنفسه.

أضاف فالنتيني في مقابلة أخرى "مرت عشرون دقيقة حتى وصول الطاقم الطبي. استغرق تحميله بعض الوقت. زوجته ساعدت. كان يتحدث بعد الحادث".

تابع "كان يوماً مشمسًا والجميع سعداء. كنا على بعد 20 كيلومتراً من (خط الوصول) مونتالتشينو. الشاحنة لم تخطئ. أليكس ارتكب الخطأ"، مضيفاً أن خوذته سقطت خلال الحادث.

وأحرز زاناردي لقب بطولة "كارت" الأميركية للسيارات قبل أن تبتر ساقاه بسبب تعرضه لحادث على حلبة "لاوزيتسرينغ" في ألمانيا عام 2001.

نال بعدها أربع ذهبيات وفضيتين بارالمبية في لندن 2012 وريو 2016 في فئة الدراجات اليدوية، إلى عشرة ألقاب عالمية.

غرّد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي "لم تستسلم أبدًا وبقوتك الذهنية الرائعة تخطيت آلاف الصعوبات. هيا أليكس، لا تستسلم. كل ايطاليا ستكافح معك".







