زاناردي في العناية المركّزة بعد حادث مروع

يرقد الايطالي أليكس زاناردي سائق الفورمولا وان وبطل سلسلة "كارت" السابق الذي بترت ساقاه في حادث سباق سيارات قبل نحو عشرين سنة قبل أن يصبح بطلاً بارالمبيا مرموقاً، في المستشفى في "حالة خطيرة للغاية" بعد اصطدامه الجمعة بشاحنة أثناء مشاركته في سباق دراجات للدفع اليدوي في إيطاليا.

وكان زاناردي يشارك في احدى مراحل سباق البدل "أوبييتفو تريكولوري" في توسكانا، عندما فقد السيطرة على دراجته على منعطف حاد وعبر إلى مسار شاحنة كبيرة بالقرب من مونتالتشينو.

نُقل صاحب الثالثة والخمسين عاماً جواً الى مستشفى بالقرب من سيينا، حيث خضع لجراحة طارئة في رأسه ووجهه، قبل نقله إلى العناية المركّزة.

قال المستشفى في بيان "نظراً للإصابة الخطيرة في الرأس، بدأت جراحة الأعصاب والتدخل في الوجه بعد الساعة السابعة مساء بقليل وانتهت قبل العاشرة". تابع "نُقل المريض بعدها إلى العناية المركزة. حالته خطيرة للغاية".

وبحسب وكالتي أنسا وآجي، بقي زاناردي في حالة مستقرة خلال الليل.

بدوره، كشف ماريو فالنتيني مدرب منتخب ايطاليا للدراجات البارالمبية لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "فقد أليكس السيطرة على دراجته، تدحرج مرتين واصطدم بقاطرة شاحنة. كان الاصطدام رهيباً".

واشارت صحيفة ريبوبليكا أن زاناردي بقي واعياً حتى وصول الاسعاف وأنه كان يتنفس بنفسه.

اضاف فالنتيني في مقابلة أخرى "مرت عشرون دقيقة حتى وصول الطاقم الطبي. استغرق تحميله بعض الوقت. زوجته ساعدت. كان يتحدث بعد الحادث".

تابع "كان يوماً مشمسا ًوالجميع سعداء. كنا على بعد 20 كيلومترا من (خط الوصول) مونتالتشينو. الشاحنة لم تخطئ. اليكس ارتكب الخطأ"، مضيفاً أن خوذته سقطت خلال الحادث.

وأحرز زاناردي لقب بطولة "كارت" الأميركية للسيارات قبل أن تبتر ساقاه بسبب تعرضه لحادث على حلبة "لاوزيتسرينغ" في ألمانيا عام 2001.

نال بعدها أربع ذهبيات وفضيتين بارالمبية في لندن 2012 وريو 2016 في فئة الدراجات اليدوية.

غرّد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي "لم تستسلم أبدًا وبقوتك الذهنية الرائعة تخطيت آلاف الصعوبات. هيا اليكس، لا تستسلم. كل إيطاليا ستكافح معك".





