ريس ماكلارين يحذّر خيرت أحمدوف: "أنا تغيّرت وقادم للثأر"

نزال العودة بقواعد الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الذبابة على الأراضي الأمريكية يمثّل فرصة لماكلارين القادم بعقلية وأسلوب مختلفين للثأر من خسارته السابقة على يد أحمدوف.

وقال النجم الأسترالي: "نعم. مرّ وقت طويل على مواجهتنا الأولى. أعرف ما الذي يجلبه إلى الحلبة. لكن الآن لا أعتقد أنه يعرف ما سأحضره إلى القفص هذه المرة".

يرى المقاتل، البالغ من العمر 31 عاماً، أن منظومته القتالية اختلفت كثيرا عما كانت عليه في السنوات الأخيرة وكشف: "أعتقد أنه لا يمكنه التعرف عليّ. أنا أكثر تنوّعا.نعم في كل شيء. أنا مختلف. الأمر مختلف تماماً".

لم ينسَ الأسترالي أحداث معركته الأولى ضد الكازاخستاني عام 2019 وأوجه القصور التي تسببت في هزيمته بقرار الإجماع: "كنت مشتتا جدا. كنت أعرف أن لدي قوّة لكنني لم أثق بها. لعبت بخطة خاطئة بعض الشيء. كنت أتساءل لماذا قاتلت بتلك الطريقة".

بالنسبة لماكلارين المصنف الرابع في فئته كانت الخسارة أمام أحمدوف بمثابة دعوة إيقاظ صارمة لتصحيح المسار والاعتراف بالأخطاء المرتكبة وتجاوزها: "حقا، لم أقاتل جيدا. لقد ارتكبت بعض الأخطاء، بعد مشاهدتي للقتال مرارا وتكرار عرفت بالضبط أين أخطأت وماذا حدث؟. أنا متحمس للغاية لمواجهته ثانية واختبار مهاراتي الجديدة".

الروح القتالية الجديدة لممثل فريق Boonchu Gym جعلته يشعر بالقدرة على تجاوز أحمدوف والتغلب على مهاراته المذهلة وأكد ذلك بقوله: "لقد تحسنت في كل شيء. أنا متحمس للقتال. لا أطيق الانتظار للوصول إلى هناك".

ماكلارين يعتقد أن أحمدوف "عالق في الوحل"

يعترف "لايتنينغ" بمهارات أحمدوف الشاملة باعتبارها أعظم نقاط قوته: "لديه قوّة فائقة. أعتقد أنه الشيء الوحيد الذي يجعله يتفوق علينا جميعا في وزن الذبابة. إنه ممتلئ الجسم، ولديه توازن جيد، ولكمات ثقيلة".

رغم هذه الإشادة بامكانيات الخصم، يعتقد ماكلارين أن منافسه لم يتطور منذ النزال الأول في عام 2019 كما لو أنه "عالق في الوحل" وصرح: "كما قلت في المرّة الأولى، إنه عالق قليلا في الوحل. سأجعله عالقا أكثر في الوحل هذه المرّة".

ماكلارين الذي يمتلك بمعدل إنهاء 78%: "لدي كل الاحترام لخيرات. لكنني سأتدرب. آمل أن يتدرب بقوة مثلي. أنت لا تزال على حالك".

إلى جانب معركة ماكلارين وأحمدوف يشهد العرض الأول لمنظمة "ون" في مركز فيرست بانك سنتر في كولورادو، معارك ذات مستوى عال أبرزها النزال الثالث على اللقب العالمي لوزن الذبابة بين البطل الأسطوري الأمريكي ديميتريوس جونسون والنجم البرازيلي أدريانو مورايس.

